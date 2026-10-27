Colombia tendrá racionamiento de gas natural por nuevo imprevisto en Spec

Colombia entra en racionamiento de gas natural por segunda vez en el año tras un nuevo imprevisto en la planta de importación Spec, en Cartagena.

Según el documento que el Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios en las últimas horas, el faltante de gas será de 133 millones de pies cúbicos por día (alrededor del 13 % del consumo diario de gas del país), de los cuales unos 30 millones de pies cúbicos corresponden a demanda esencial, es decir, a hogares y pequeños comercios.

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¿Qué pasó en Spec?

Spec reportó un imprevisto en uno de los trenes que permiten la regasificación del gas natural importado. Como consecuencia, Spec tendrá que hacer trabajos de reparación durante los próximos seis a ocho días y deberá reducir temporalmente su capacidad para entregarle gas natural al país.



Gas natural Foto: FXImage

Este es un tren de regasificación distinto al que falló hace algunas semanas, cuando el país también entró en racionamiento programado de gas natural. Sin embargo, las gestiones del Gobierno y la industria permitieron encontrar el gas requerido antes de que fuera necesario quitárselo a algún agente del mercado.

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¿Qué implica el racionamiento de gas natural?

El racionamiento establece una fila de prioridad para la entrega del gas natural, de modo que, si a los primeros en la fila les falta gas, se les puede "quitar" a quienes están de últimos.

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Los primeros en la fila son las familias colombianas usuarias de gas natural y los pequeños comercios, seguidos por los usuarios de gas natural vehicular. Detrás de la demanda esencial están consideradas las compañías de generación de energía térmica.

Las últimas en la fila son las industrias colombianas y las exportaciones.

La instrucción del Gobierno es que el suministro de gas natural objeto de la priorización "no podrá contratarse a un precio superior al que fue contratado por parte del comprador al propietario del gas que es reasignado como resultado de la aplicación del racionamiento programado".