Las personas que sufrieron amputaciones de miembros inferiores como consecuencia del terremoto del pasado 10 de agosto recibirán prótesis personalizadas y acompañamiento para recuperar su movilidad en seis de los departamentos afectados por la emergencia gracias a la alianza entre la Fundación Santo Domingo y la Fundación Daniela Álvarez.

Los beneficiarios se encuentran en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima y Quindío. Las prótesis serán entregadas durante los próximos dos meses, una vez cada paciente haya avanzado en su recuperación y terminado el necesario proceso de cicatrización posterior a la cirugía de amputación.

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La iniciativa, desarrollada por la Fundación Daniela Álvarez y la Fundación Santo Domingo, no se limitará a la entrega de los dispositivos, pues cada persona deberá pasar inicialmente por una valoración especializada en fisiatría, seguida de una evaluación individual para determinar qué tipo de prótesis necesita.

Luego solicitar los componentes personalizados, ya que serán técnicos especializados quienes estarán encargados de la fabricación, adaptación y ajuste de cada prótesis, de acuerdo con las condiciones particulares de los pacientes.



Víctimas del terremoto recibirán prótesis con apoyo de fundaciones Santo Domingo y Daniela Álvarez. Foto: suministrada

Daniela Álvarez, quien perdió parte de su pierna izquierda después de enfrentar complicaciones médicas en el año 2020, destacó la importancia que tiene una prótesis para que una persona que sufrió la amputación de una extremidad pueda recuperar su autonomía.

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“Sé en carne propia lo que significa perder una parte de tu cuerpo y enfrentarte al miedo de no saber si volverás a caminar. Pero también sé que una prótesis puede significar mucho más que recuperar la movilidad: es recuperar la independencia, la confianza y la esperanza”, señaló Álvarez.

Quienes accedan a las prótesis tendrán citas periódicas de seguimiento y entrenamiento para aprender a utilizarlas de manera segura y que tengan una adecuada adaptación en sus actividades cotidianas.

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Las prótesis serán elaboradas de manera personalizada y a la medida de cada paciente, teniendo en cuenta su nivel de actividad y las necesidades identificadas durante las valoraciones médicas.

La iniciativa hace parte de las acciones de recuperación que se mantienen en las regiones golpeadas por el terremoto, donde, además de la reconstrucción de viviendas e infraestructura, algunas de las personas heridas continúan enfrentando procesos médicos y de rehabilitación meses después de la emergencia.

Para llegar a los diferentes departamentos, Avianca aportará los desplazamientos aéreos necesarios para movilizar al equipo encargado de realizar las valoraciones, seguimientos y demás actividades previstas con los beneficiarios.