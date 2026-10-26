Ordóñez adelanta visita a Bogotá con secretario general de OEA previo a asumir como mininterior

Alejandro Ordóñez, quien es embajador ante la OEA, llegó a Bogotá para adelantar una agenda de trabajo.

Ordóñez se reunió con el presidente Abelardo De La Espriella para hablar de su próximo cargo, pues será ministro del interior.

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Sin embargo, el exprocurador llegó al país con Albert Ramdin, secretario general de la OEA, y se reunieron con el canciller Omar Bula y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Alejandro Ordóñez Foto: AFP

“Le expresé la importancia de acercar la OEA a la gente y de trabajar para que su labor se traduzca en más estabilidad, seguridad y bienestar para las familias, así como en una democracia que proteja las libertades y responda a las necesidades de nuestros pueblos”, dijo Restrepo tras la reunión.



En el encuentro se habló sobre los retos de la región. Ordóñez no había renunciado a su cargo ya que esta visita del secretario general de la OEA ya estaba prevista.

Se espera que en los próximos días Ordóñez renuncie a su cargo en la OEA y se posesione el próximo mes como ministro del interior.

