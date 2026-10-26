Más de 48.000 menores resultaron afectados por el conflicto en Colombia en primer semestre de 2026

El conflicto armado en Colombia continúa poniendo en riesgo los derechos de niñas, niños y adolescentes. Durante el primer semestre de 2026, un total de 48.003 menores de edad resultaron afectados por hechos relacionados con la guerra, según el boletín de monitoreo número 35 de la Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO).

El informe, elaborado a través del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición, registró 165 eventos entre enero y junio de este año, en medio de confrontaciones entre grupos armados, disputas por el control territorial y restricciones impuestas a las comunidades.

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Los departamentos donde se concentraron principalmente estas afectaciones fueron Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca.

Entre los hechos documentados por la organización, el desplazamiento forzado y el refugio registraron 53 eventos. Además, se identificaron 47 casos relacionados con la vinculación de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados y estructuras delictivas.



Asimismo, COALICO reportó otros 33 eventos de bloqueo de suministros y servicios básicos, situaciones que pueden afectar a comunidades enteras y limitar el acceso a bienes y servicios esenciales. A estos hechos se suman 29 ataques y ocupaciones de escuelas, hospitales y otros bienes civiles, además de vulneraciones a la vida, la integridad y la libertad personal.

De acuerdo con la organización, los responsables de estos hechos son diferentes estructuras de las disidencias de las Farc y el ELN, que mantienen constantes enfrentamientos por el control territorial y su predominio en el mercado de las economías ilícitas.

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Las cifras entregadas por la Coalición evidencian la persistencia de distintas formas de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia en el país.

Desde COALICO señalan que es necesario el fortalecimiento de las medidas de prevención y protección para garantizar los derechos de esta población, especialmente en los territorios donde persisten las confrontaciones armadas y las restricciones a las comunidades.

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Según el boletín, los menores en estas zonas del país enfrentan constantes violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal, de la libertad personal y del derecho a la libertad sexual, así como la vinculación por parte de grupos armados y delictivos. Además, la organización también alerta sobre los ataques y la ocupación de escuelas, universidades, hospitales y otros bienes civiles, el bloqueo de suministros básicos y el desplazamiento forzado.

En el informe, la COALICO también cuestionó el futuro de la política de negociaciones de paz y el rumbo que asumirán las estrategias de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, así como de protección integral de la niñez y la adolescencia, de cara al nuevo gobierno.