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Blu Radio  / Nación  / Alias ‘Flecha’, segundo cabecilla del Frente 33, se sometió a la justicia en la región del Catatumbo

Alias ‘Flecha’, segundo cabecilla del Frente 33, se sometió a la justicia en la región del Catatumbo

De acuerdo con el presidente Abelardo De La Espriella, tendría más de 15 años de trayectoria criminal. Además, habría desempeñado funciones como cabecilla de finanzas de las disidencias.

Disidente se sometió a la justicia en el Catatumbo.
Disidente se sometió a la justicia en el Catatumbo.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

El Ejército Nacional informó sobre un nuevo resultado operacional contra las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, tras el sometimiento a la justicia de Edinson Durán Ayala, conocido con los alias de ‘Eduardo’ o ‘Flecha’, señalado como segundo cabecilla de la subestructura Dairo Catatumbo del Frente 33.

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De acuerdo con la información difundida en la cuenta de X del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, Durán Ayala tendría más de 15 años de trayectoria criminal. Además, habría desempeñado funciones como cabecilla de finanzas de esta organización armada, bajo las órdenes de alias ‘John Mechas’, ‘Andrey Avendaño’ y ‘Darwin Piquiña’.

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Las autoridades también lo señalan de dirigir confrontaciones armadas contra el ELN en el norte del municipio de Tibú, así como de participar en acciones de control territorial de esta estructura. Según el reporte oficial, en su contra existe un proceso judicial por los delitos de terrorismo y rebelión.

La operación fue desarrollada por el Ejército Nacional, a través de la Segunda División y la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3 (FUDRA 3), con el apoyo de personal de inteligencia.

Según las autoridades, el sometimiento a la justicia representa una afectación a la estructura de mando y las finanzas del Frente 33, organización a la que se le atribuyen actividades delictivas como extorsiones, secuestros y narcotráfico en la región del Catatumbo.

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