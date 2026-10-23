Comfandi busca agilizar subsidios de vivienda para damnificados por el terremoto en Valle del Cauca

La atención a las familias afectadas por el terremoto y los cambios en el mercado laboral son algunos de los principales retos de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca (Comfandi).

Su director, Jacobo Tovar, explicó a Blu Radio que la entidad busca articularse con el Fondo Milagro y otras cajas de compensación del país para conseguir recursos que permitan acelerar la entrega de subsidios destinados a la construcción de viviendas.

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“En Cali se habla de más o menos unas 31 mil personas, 32 mil personas que están afectadas; uno extrapolando al resto del Valle, estamos hablando más o menos de unas 65 mil, 70 mil personas que están afectadas directamente en sus viviendas”, explicó el director de Comfandi.

El funcionario indicó que algunas familias sufrieron pérdidas totales o parciales sustanciales de sus viviendas y que todavía hay personas esperando una solución. Por eso, la entidad trabaja en la articulación de recursos con otras cajas de compensación para ejecutar con mayor rapidez los subsidios destinados a la construcción de vivienda.



Aumento del salario mínimo y desafiliación de trabajadores

Tovar también se refirió al impacto del incremento del salario mínimo en Comfandi. Explicó que, aunque el aumento salarial ha representado mayores ingresos por aportes para la caja, algunas pequeñas y medianas empresas han tenido dificultades para asumir los nuevos costos laborales.

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“Por un lado, ese 23 %, cuando uno pondera el aumento, no todo el mundo tuvo un incremento del 23 %”, señaló Tovar. Según explicó, el aumento promedio de los salarios de los trabajadores afiliados a la caja fue cercano al 12 %, lo que representó mayores ingresos por aportes.

Sin embargo, advirtió que algunas empresas han comenzado a desafiliar trabajadores por razones económicas. Además, indicó que, con cifras a septiembre, la tasa de empleo formal en el Valle del Cauca había disminuido alrededor de un 1,2 %, especialmente en lo relacionado con los afiliados a Comfandi.

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Frente a la pérdida de empleos, el director destacó el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), mediante el cual se entregan subsidios temporales a las personas que quedan desempleadas.

“Cuando las personas quedan en esa situación de desempleo, tenemos una cobertura de unos meses adicionales donde podemos darles subsidios para que ojalá vuelvan a engancharse”, explicó.

Tovar agregó que estos apoyos también incluyen formación y capacitación para facilitar el regreso de los cesantes al mercado laboral, especialmente en los sectores económicos que están generando nuevas oportunidades de empleo.

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¿Ahora cuáles son las prioridades de Comfandi?

De cara a los próximos años, el director de Comfandi identificó tres prioridades para las cajas de compensación: la formación para la vida productiva, el cuidado integral de las personas y la estabilidad financiera de los hogares.

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En materia educativa, señaló que la transformación tecnológica está modificando las necesidades del mercado laboral y exige preparar a los trabajadores para acceder a nuevas oportunidades. En ese sentido, anunció que la entidad proyecta inversiones en educación y formación por 450.000 millones de pesos entre 2026 y 2030.

“Creo que hay muchos empleos por capturar ahí, pero eso requiere de mucha formación”, afirmó.

Tovar también destacó la importancia de fortalecer la atención en salud mental y ampliar los espacios de cultura y recreación, además de los servicios de salud física. Según explicó, las emergencias, como los terremotos y las pandemias, han incrementado las alertas sobre el bienestar emocional de las familias.

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Finalmente, señaló que el acceso a créditos con condiciones favorables y tasas subsidiadas es otra herramienta para contribuir a la estabilidad financiera de los hogares afiliados.