Un infante de Marina muerto y otros cuatro heridos dejó ataque con dron en Guapi, Cauca

Un infante de Marina muerto y otros cuatro heridos dejó un ataque con dron cargado con explosivos contra una embarcación de la Armada Nacional en el municipio de Guapi, Cauca. Los lesionados fueron trasladados a centros médicos en Cali.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque se produjo en medio de una nueva situación de orden público en el departamento del Cauca. Tras lo ocurrido, se adelantan acciones para reforzar la seguridad en la zona, mientras los uniformados heridos reciben atención médica en la capital del Valle del Cauca.

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En un video que se ha conocido, luego del ataque, se puede ver cómo los heridos son ayudados por sus compañeros y subidos a un helicóptero para recibir atención médica.

Sigue la violencia

Este hecho violento se suma a otros episodios de violencia registrados en el país. También este viernes se registró un ataque contra integrantes del Ejército Nacional en el corregimiento de Huachaca, jurisdicción de Santa Marta, Magdalena, que dejó un soldado muerto y otro lesionado.



Según informó el comando de la Segunda Brigada del Ejército, la víctima mortal fue identificada como el soldado profesional Brajhan Ropero Lozano, oriundo de Piedecuesta, Santander. En el mismo ataque resultó herido el soldado profesional Daniel García Carrascal, quien fue trasladado a un centro médico de Santa Marta después de recibir los primeros auxilios por parte de enfermeros de combate.

Los reportes indican que la agresión en Huachaca ocurrió mientras tropas del Batallón de Montaña número 6 adelantaban operaciones militares para fortalecer la seguridad. En ese contexto, los uniformados fueron atacados con ráfagas de fusil y ametralladora, en un hecho atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Ambos episodios evidencian la persistencia de hechos violentos contra integrantes de la fuerza pública en distintas regiones del país.