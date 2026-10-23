Festival Mundial de Salsa 2026 en Cali: la cita es en el teatro Los Cristales

El Festival Mundial de Salsa de Cali llega recargado este 2026 y su programación comienza este viernes 23 de octubre con una reunión de reunirá a orquestas, bailarines y escuelas de baile en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. La edición número 21 del evento se extenderá durante tres días, con presentaciones musicales y exhibiciones artísticas para el público.

Bajo el concepto ‘La salsa nos abraza’, el festival tendrá este año un cambio en su formato: no habrá competencias, jurados ni puntajes. En su lugar, se realizará una gran exhibición artística que busca dar mayor visibilidad a los procesos culturales y ampliar los espacios de participación para los artistas salseros de la ciudad.

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En total, la programación reunirá a 24 orquestas, 79 escuelas y agrupaciones de baile y entre 1.200 y 1.600 artistas en diferentes escenarios de Cali. Todas las actividades serán de entrada libre.

El primer fin de semana contará con nueve orquestas y 32 escuelas y agrupaciones de baile. Estas son las actividades previstas para cada jornada:



Viernes 23 de octubre, la noche de las orquestas: La programación comenzará a las 4:00de la tarde y se extenderá hasta las 9:00 de la noche, con presentaciones musicales y animación. Las orquestas que estarán en escena son Son Imbanaco, Antorcha, Primera C de Carlos Escobar y Jorge Corrales. La jornada contará con la participación del DJ Fredy Moreno.

Sábado 24 de octubre, el gran abrazo: El segundo día del festival tendrá actividades desde el mediodía hasta las 8:00 p. m., con música en vivo y presentaciones de agrupaciones de baile. En la programación musical estarán Universal Bam, Bembere, Herederos de la Salsa y Mambore Orquesta Internacional.

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También participarán 13 agrupaciones, entre ellas Swing Latino, Fundación de la Vieja Guardia, Pioneros del Ritmo Colombia, Step Dance, Show Latino, Saoko Studio and Dance Company y Fundación Constelación Latina. La jornada contará con el DJ Luigy R. Poveda Ávila.

Domingo 25 de octubre, la salsa que viene: El domingo estará dedicado a un encuentro familiar y al talento de las nuevas generaciones. Las actividades comenzarán a la 1:00 y finalizarán a las 6:45 de la tarde.

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La orquesta Kboomm estará a cargo de la presentación musical, mientras que 19 agrupaciones de baile subirán al escenario. Entre ellas se encuentran Fundación Artística Dinastía, Fundación Rumbale, Escuela de Baile Cali Descarga, Fundación Escuela de Baile Sembrando Estrellas, Fundación Artística Magia Latina y Fundación Artística Bomba Salsera. El DJ Julián David Velasco Muñoz acompañará la jornada.

Después de las presentaciones en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, el festival llegará al barrio Obrero el próximo 7 de noviembre. Posteriormente, el 14 y 15 de noviembre, la programación se trasladará al Bulevar del Oriente.

La apuesta de esta edición es llevar la salsa a diferentes territorios de Cali y generar espacios de encuentro entre artistas, bailarines, escuelas y ciudadanos, en torno a una de las expresiones culturales más representativas de la capital del Valle del Cauca.

