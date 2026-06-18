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Guayacán Orquesta con “Salsa de Barrio Caleño”, un homenaje al sonido que conquistó el mundo

Para la orquesta, el término “barrio” funciona como una metáfora de una ciudad que ayudó a preservar y fortalecer el género.

Guayacán Orquesta.jpg
Guayacán Orquesta //
Foto: Facebook Guayacán Orquesta
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

La historia de Guayacán Orquesta es también la historia de una de las expresiones musicales más representativas de Colombia ante el mundo. Con cuatro décadas de trayectoria, la agrupación caleña presenta “Salsa de Barrio Caleño”, una producción que celebra sus 40 años de carrera y que reafirma la identidad sonora que los ha convertido en referentes internacionales de la salsa.

Durante una conversación sobre este nuevo trabajo discográfico, la agrupación destacó que el proyecto no fue concebido únicamente como un homenaje a Cali o al Pacífico colombiano, sino como una propuesta dirigida a todos los amantes de la salsa alrededor del planeta.

“Este álbum se llama Salsa de Barrio Caleño, pero es para el mundo, no necesariamente para Cali, no exclusivamente para Cali o para el Pacífico, sino para el mundo, para todos los salseros del mundo”, afirmó el vocero de la agrupación, Nino Caicedo.

A lo largo de estos años, la agrupación ha recorrido escenarios de América, Europa y otras regiones, llevando consigo una propuesta musical que se ha mantenido fiel a sus raíces. Según explican, una de las claves de su permanencia ha sido precisamente la coherencia con su identidad artística.

“Guayacán ha sido fiel a su identidad, a su sonoridad. Guayacán no ha hecho concesiones y la salsa ha pasado por diferentes épocas y nosotros nos hemos mantenido allí”, señaló.

Para la orquesta, el término “barrio” funciona como una metáfora de una ciudad que ayudó a preservar y fortalecer el género cuando atravesó momentos complejos en distintos mercados.

Guayacán Orquesta.jpg
Foto: suministrada

“Cuando hablamos la palabra barrio, es una metáfora que estamos encerrando ese barrio que nosotros hemos llamado Cali (…) El sonido de Colombia, el sonido de Cali y el sonido de Guayacán. Eso es lo que queremos decir”, agregó.

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También sobresalen canciones que recuperan estilos musicales presentes en las primeras producciones de Guayacán, además de una apuesta novedosa impulsada por Alexis Lozano: una canción de salsa en inglés inspirada en una conversación que sostuvo años atrás relacionada con Michael Jackson.

A pesar de los logros alcanzados, Guayacán considera que aún existen metas por cumplir. Una de ellas es volver a crear una canción con el impacto global de “Oiga, Mire, Vea”, considerada una de las piezas más emblemáticas de la salsa colombiana.

Frente al renovado interés que artistas urbanos han mostrado por la salsa, Guayacán ve con optimismo esta tendencia. Consideran que la participación de figuras contemporáneas en el género puede servir como una puerta de entrada para que nuevas audiencias descubran la riqueza musical de la salsa tradicional.

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“Muchos urbanos están haciendo salsa en diferentes países latinos y esto hace que los jóvenes exploren este género”, indicaron.

No obstante, dejaron claro que cualquier futura colaboración deberá respetar la esencia que ha caracterizado a la orquesta durante cuatro décadas.

“Si vamos a hacer una colaboración con otro artista, es bueno siempre y cuando nosotros no tengamos que ceder el estilo de la salsa que hacemos, la salsa tradicional”, puntualizaron.

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