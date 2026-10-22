Cali, primer clasificado a cuadrangulares de la liga colombiana: quedan siete cupos

El Deportivo Cali se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuadrangulares de la liga colombiana, luego de vencer a Llaneros y consolidar una campaña que lo tiene parcilamente como líder del campeonato.

En entrevista con Blog Deportivo, el mediocampista Daniel Giraldo destacó el trabajo táctico del equipo, la confianza que ha construido el grupo bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel y la ambición de seguir sumando puntos, mientras los otros clubes luchan por quedarse con los siete cupos restantes.

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El conjunto vallecaucano llegó a nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota. Después de dos empates frente a Deportivo Pereira y Junior, el equipo regresó a la victoria contra Llaneros y reafirmó su buen rendimiento.

“Nosotros en la interna sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien”, aseguró Giraldo, quien resaltó que el objetivo era llegar a esta instancia mejor posicionados en la tabla.



La importancia de Dudamel

Uno de los factores que, según Giraldo, impulsó la recuperación del equipo fue el respaldo del entrenador Rafael Dudamel. El mediocampista señaló que el técnico les pidió mantener la calma y confiar en el trabajo que venían desarrollando, un mensaje que contribuyó a fortalecer la mentalidad del grupo.



“Es una persona que te respeta mucho, valora la parte humana”, afirmó sobre el entrenador venezolano.

⏱️ 90+4' | ¡FINALLLLL DEL PARTIDO EN VILLAVICENCIO!



Gran victoria con goles de Johan Martínez, Nicolás Benedetti y Steven Rodríguez que nos colocan parcialmente en la cima de la tabla.



Llaneros 0️⃣-3️⃣ Cali@WPlayColombia#VamosCali🇳🇬#LigaDimayor🏆 pic.twitter.com/UxQKNZWIqF — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) October 22, 2026

En el aspecto ofensivo, Giraldo explicó que el Deportivo Cali siempre ha buscado atacar, aunque en los encuentros anteriores no había conseguido convertir las oportunidades generadas. Contra Llaneros, el equipo encontró mayor efectividad y logró marcar cinco goles, aunque dos de ellos fueron anulados.



No perder la concentración

Pese a tener asegurado su lugar en los cuadrangulares, el Deportivo Cali no contempla bajar el ritmo en las cuatro jornadas que le restan de la fase regular. Giraldo advirtió que el equipo debe continuar sumando puntos para mejorar su posición en la tabla de reclasificación y mantener la posibilidad de acceder a la Copa Libertadores por esa vía.

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“Lo que menos podemos hacer ahora es relajarnos”, enfatizó el mediocampista.

Con el Cali como primer clasificado, la atención del campeonato se centra ahora en la disputa por los siete lugares restantes para los cuadrangulares semifinales. El líder tendrá como próximos rivales a Fortaleza, Boyacá Chicó, América de Cali y Deportes Tolima, en una recta final en la que buscará defender su posición y llegar fortalecido a la lucha por el título.