El DIM recibió buenas noticias a días del clásico por Liga ante Atlético Nacional

A días del clásico ante Atlético Nacional correspondiente a la Liga Betplay, el Deportivo Independiente Medellín recibió buenas noticias en referencia a su plantel para afrontar dicho compromiso en el Atanasio Girardot.

Se trata, específicamente, de novedades en el estado físico de al menos cinco de sus jugadores, un par de ellos habituales titulares en el planteamiento del técnico Amaranto Perea.

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¿Qué se sabe de Léider Berrío, jugador del DIM?

Uno de los casos involucra al jugador Léider Berrío, quien sufrió en el primer trimestre del presente año una lesión de ligamento cruzado en su rodilla derecha que lo obligó a una reconstrucción.

Según el más reciente parte médico del equipo poderoso, Berrío, operado el 11 de marzo, "cumplió 31 semanas de recuperación, recibió el alta médica y se encuentra en acondicionamiento físico".



Medina y Mena recibieron el alta médica

Otra novedad destacada en el DIM involucra a Jeison Medina. El delantero, que sufrió lesión de biceps femoral izquierdo en el juego por Liga ante Junior de Barranquilla, ya recibió el alta médica e inició trabajos con el grupo, por lo que pronto podría estar a disposición del técnico del equipo rojo de Antioquia.

La misma buena noticia recibió el jugador Jhan Mena, quien recibió el alta médica e inició trabajos con el grupo luego de haber sufrido una lesión de biceps femoral derecho en el juego ante Bucaramanga.

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Quintero inició trabajos de readaptación en campo

Una de las novedades que más celebran los hinchas del Medellín es la de Juan Fernando Quintero. El volante, fichaje estrella del equipo para el presente semestre, inició readaptación en campo tra su lesión muscular de recto femoral izquierdo sufrida en el juego de liga ante Jaguares. Sin embargo, el club no detalló si podrá estar disponible para el clásico del domingo ante Atlético Nacional.

El parte médico dado a conocer por el Medellín informó, además, que al jugador Simón Romero se le realizó artroscopia de menisco el 9 de septiembre, y tras 6 semanas en proceso de rehabilitación, se encuentra en fisioterapia. junto a él, Juan José Córdoba ya inició proceso de readaptación en campo luego de una lesión muscular del recto femoral derecho en el juego ante Boyacá Chico por Liga.