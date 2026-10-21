Técnico del Cúcuta reacciona a victoria contra Nacional que eliminó a cinco equipos

El Cúcuta Deportivo consiguió una importante victoria frente a Atlético Nacional que sacudió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y dejó a cinco equipos sin posibilidades de avanzar en la competencia.

Tras este resultado, el técnico Nicolás Chiesa habló en Blog Deportivo sobre las claves del rendimiento de su equipo, el trabajo realizado desde su llegada y los retos que afronta en la recta final del campeonato.

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El entrenador argentino atribuyó la mejoría del conjunto motilón al trabajo diario y al compromiso de sus jugadores. Según explicó, desde su llegada han completado 55 entrenamientos enfocados en fortalecer los aspectos físicos, técnicos y tácticos, con el objetivo de elevar el nivel individual y colectivo.

“Creo que ese es el fruto del trabajo que se viene haciendo”, afirmó Chiesa, quien destacó la disposición del plantel para seguir las indicaciones del cuerpo técnico. Actualmente, el Cúcuta ocupa la octava posición, con 14 partidos disputados.



¡Victoria Rojinegra! ♥️🖤



Una vez más, el indio tiró la flechaaa 🏹 pic.twitter.com/WSJRiPzpy2 — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) October 21, 2026

Sobre el planteamiento frente a Atlético Nacional, el estratega señaló que estudió cuidadosamente las características del rival, especialmente su capacidad para generar juego por el centro y aprovechar las bandas. Por esa razón, apostó por un bloque defensivo compacto y por controlar los espacios interiores, sin renunciar a las oportunidades para atacar en profundidad.

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“Para mí, el rival de más jerarquía en Colombia”, aseguró sobre Nacional, al justificar la dificultad del compromiso.



Mejora emocional

Chiesa también se refirió al cambio anímico que ha experimentado el grupo desde su llegada. De acuerdo con el técnico, encontró un plantel que atravesaba dificultades emocionales y tuvo que identificar rápidamente las necesidades de los futbolistas, pues apenas 72 horas después de asumir el cargo debía afrontar un partido contra Inter Bogotá. A partir de ese diagnóstico, trabajó tanto en el aspecto psicológico como en la organización táctica del equipo. El entrenador destacó que su intención ha sido potenciar las capacidades de cada jugador y recuperar la confianza colectiva, factores que considera determinantes para explicar los resultados recientes.

Pese a la victoria y a la posibilidad de mantenerse entre los ocho mejores, el técnico advirtió que el equipo no puede confiarse, pues todavía tiene cinco compromisos por disputar frente a América de Cali, Águilas Doradas, Independiente Santa Fe, Junior y Jaguares de Córdoba.

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“Siempre a muerte”, concluyó al ser consultado sobre cómo afrontará los partidos restantes.