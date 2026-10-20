Atlético Nacional vs Cúcuta Deportivo: siga EN VIVO HOY la Liga BetPlay

Duelo apasionante en Norte Santander, Atlético Nacional visita este martes, 20 de octubre, a Cúcuta Deportivo por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026. Partido crucial en la recta final del campeonato para asegurarse un cupo en los cuadrangulares finales.

El cuadro verdolaga llega tras golear 4-1 al Boyacá Chicó y busca afianzarse en la parte alta de la tabla. En Cúcuta hay expectativa por el regreso de James Rodríguez a su ciudad natal.

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¿A qué hora y dónde ver Nacional vs. Cúcuta Deportivo HOY?

El balón rueda a las 6:30 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio General Santander de Cúcuta. Los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO, con minuto a minuto y narración del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio a través de YouTube.

Así llega Atlético Nacional

El equipo que dirige Lucas González afronta una recta final exigente y con un calendario apretado. Nacional llegó a 26 puntos tras vencer 4-1 al Boyacá Chicó y quedó parcialmente segundo, detrás de América de Cali.

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El plantel viajó con 20 convocados, entre ellos James Rodríguez, que jugará en su ciudad natal. Ese detalle le suma carga emocional a una noche que ya prometía.

Jugadores de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Antecedentes recientes entre Nacional y Cúcuta

Los enfrentamientos recientes dejan buena información para los hinchas. En los playoffs de la Copa BetPlay 2025, Nacional ganó 1-0 en el partido de ida y 3-0 en el de vuelta, disputado en el estadio General Santander, y eliminó a Cúcuta con un global de 4-0.

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En esa serie, los goles de la vuelta fueron de Alfredo Morelos, Edwin Cardona (de penal) y Andrés Sarmiento. Sin embargo, el empate de 2026 en la Liga BetPlay demuestra que cada partido tiene su propia historia y que los antecedentes no garantizan nada.

Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo por Liga // Fotos: Nacional y @Cucutaoficial

Posibles alineaciones de Cúcuta vs. Atlético Nacional

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Víctor Mejía, Carlos Rentería; Dayan Pérez, Jaime Peralta, y Gustavo Torres.



Federico Abadía; Joao Abonía, Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Víctor Mejía, Carlos Rentería; Dayan Pérez, Jaime Peralta, y Gustavo Torres. Nacional: Luis Marquinez; Andrés Román, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo; James Rodríguez, Kevin Parra y Nicolás Rodríguez.

Datos clave del partido

Fecha y hora: martes 20 de octubre, 6:30 p. m. (Colombia)

martes 20 de octubre, 6:30 p. m. (Colombia) Estadio: General Santander, Cúcuta

General Santander, Cúcuta Torneo: Liga BetPlay II-2026, fecha 15

Liga BetPlay II-2026, fecha 15 TV: Win

Win Historial: Nacional ha ganado 77 de los 177 duelos directos en Primera División.

Nacional ha ganado 77 de los 177 duelos directos en Primera División. Hinchada: no se permite el ingreso de público visitante ni de distintivos alusivos a Nacional, por seguridad.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II