Atlético Nacional vs Cúcuta Deportivo: siga EN VIVO HOY la Liga BetPlay

Duelo apasionante en Norte Santander, Atlético Nacional visita este martes, 20 de octubre, a Cúcuta Deportivo por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026. Partido crucial en la recta final del campeonato para asegurarse un cupo en los cuadrangulares finales.
El cuadro verdolaga llega tras golear 4-1 al Boyacá Chicó y busca afianzarse en la parte alta de la tabla. En Cúcuta hay expectativa por el regreso de James Rodríguez a su ciudad natal.
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¿A qué hora y dónde ver Nacional vs. Cúcuta Deportivo HOY?
El balón rueda a las 6:30 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio General Santander de Cúcuta. Los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO, con minuto a minuto y narración del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio a través de YouTube.
Así llega Atlético Nacional
El equipo que dirige Lucas González afronta una recta final exigente y con un calendario apretado. Nacional llegó a 26 puntos tras vencer 4-1 al Boyacá Chicó y quedó parcialmente segundo, detrás de América de Cali.
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El plantel viajó con 20 convocados, entre ellos James Rodríguez, que jugará en su ciudad natal. Ese detalle le suma carga emocional a una noche que ya prometía.
Antecedentes recientes entre Nacional y Cúcuta
Los enfrentamientos recientes dejan buena información para los hinchas. En los playoffs de la Copa BetPlay 2025, Nacional ganó 1-0 en el partido de ida y 3-0 en el de vuelta, disputado en el estadio General Santander, y eliminó a Cúcuta con un global de 4-0.
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En esa serie, los goles de la vuelta fueron de Alfredo Morelos, Edwin Cardona (de penal) y Andrés Sarmiento. Sin embargo, el empate de 2026 en la Liga BetPlay demuestra que cada partido tiene su propia historia y que los antecedentes no garantizan nada.
Posibles alineaciones de Cúcuta vs. Atlético Nacional
- Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Víctor Mejía, Carlos Rentería; Dayan Pérez, Jaime Peralta, y Gustavo Torres.
- Nacional: Luis Marquinez; Andrés Román, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo; James Rodríguez, Kevin Parra y Nicolás Rodríguez.
Datos clave del partido
- Fecha y hora: martes 20 de octubre, 6:30 p. m. (Colombia)
- Estadio: General Santander, Cúcuta
- Torneo: Liga BetPlay II-2026, fecha 15
- TV: Win
- Historial: Nacional ha ganado 77 de los 177 duelos directos en Primera División.
- Hinchada: no se permite el ingreso de público visitante ni de distintivos alusivos a Nacional, por seguridad.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II
- América de Cali: 28 puntos | 14 partidos jugados | DG: +16.
- Atlético Nacional: 26 puntos | 12 partidos jugados | DG: +14.
- Deportivo Cali: 26 puntos | 14 partidos jugados | DG: +11.
- Millonarios: 25 puntos | 15 partidos jugados | DG: +10.
- Atlético Bucaramanga: 25 puntos | 13 partidos jugados | DG: +10.
- Independiente Medellín: 23 puntos | 14 partidos jugados | DG: +2.
- Independiente Santa Fe: 22 puntos | 13 partidos jugados | DG: +6.
- Deportes Tolima: 20 puntos | 15 partidos jugados | DG: 0.
- Once Caldas: 19 puntos | 14 partidos jugados | DG: +2.
- Águilas Doradas: 19 puntos | 14 partidos jugados | DG: 0.
- Cúcuta Deportivo: 18 puntos | 13 partidos jugados | DG: -3.
- Llaneros FC: 17 puntos | 14 partidos jugados | DG: -1.
- Alianza FC: 15 puntos | 14 partidos jugados | DG: -11.
- Internacional de Bogotá: 14 puntos | 14 partidos jugados | DG: -4.
- Junior de Barranquilla: 12 puntos | 14 partidos jugados | DG: -4.
- Boyacá Chicó: 12 puntos | 13 partidos jugados | DG: -12.
- Fortaleza CEIF: 11 puntos | 13 partidos jugados | DG: -5.
- Deportivo Pereira: 10 puntos | 13 partidos jugados | DG: -10.
- Jaguares de Córdoba: 10 puntos | 13 partidos jugados | DG: -11.
- Deportivo Pasto: 9 puntos | 13 partidos jugados | DG: -10.