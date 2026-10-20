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Atlético Nacional vs Cúcuta Deportivo: siga EN VIVO HOY la Liga BetPlay

Atlético Nacional visita hoy, martes 20 de octubre, a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Siga el partido EN VIVO la transmisión de Blu Radio.

Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo.jpg
Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo //
Fotos: X @nacionaloficial @Cucutaoficial
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

Duelo apasionante en Norte Santander, Atlético Nacional visita este martes, 20 de octubre, a Cúcuta Deportivo por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026. Partido crucial en la recta final del campeonato para asegurarse un cupo en los cuadrangulares finales.

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El cuadro verdolaga llega tras golear 4-1 al Boyacá Chicó y busca afianzarse en la parte alta de la tabla. En Cúcuta hay expectativa por el regreso de James Rodríguez a su ciudad natal.

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¿A qué hora y dónde ver Nacional vs. Cúcuta Deportivo HOY?

El balón rueda a las 6:30 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio General Santander de Cúcuta. Los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO, con minuto a minuto y narración del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio a través de YouTube.

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Así llega Atlético Nacional

El equipo que dirige Lucas González afronta una recta final exigente y con un calendario apretado. Nacional llegó a 26 puntos tras vencer 4-1 al Boyacá Chicó y quedó parcialmente segundo, detrás de América de Cali.

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El plantel viajó con 20 convocados, entre ellos James Rodríguez, que jugará en su ciudad natal. Ese detalle le suma carga emocional a una noche que ya prometía.

Jugadores de Atlético Nacional.jpg
Jugadores de Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional

Antecedentes recientes entre Nacional y Cúcuta

Los enfrentamientos recientes dejan buena información para los hinchas. En los playoffs de la Copa BetPlay 2025, Nacional ganó 1-0 en el partido de ida y 3-0 en el de vuelta, disputado en el estadio General Santander, y eliminó a Cúcuta con un global de 4-0.

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En esa serie, los goles de la vuelta fueron de Alfredo Morelos, Edwin Cardona (de penal) y Andrés Sarmiento. Sin embargo, el empate de 2026 en la Liga BetPlay demuestra que cada partido tiene su propia historia y que los antecedentes no garantizan nada.

Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo por Liga
Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo por Liga //
Fotos: Nacional y @Cucutaoficial

Posibles alineaciones de Cúcuta vs. Atlético Nacional

  • Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Víctor Mejía, Carlos Rentería; Dayan Pérez, Jaime Peralta, y Gustavo Torres.
  • Nacional: Luis Marquinez; Andrés Román, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo; James Rodríguez, Kevin Parra y Nicolás Rodríguez.

Datos clave del partido

  • Fecha y hora: martes 20 de octubre, 6:30 p. m. (Colombia)
  • Estadio: General Santander, Cúcuta
  • Torneo: Liga BetPlay II-2026, fecha 15
  • TV: Win
  • Historial: Nacional ha ganado 77 de los 177 duelos directos en Primera División.
  • Hinchada: no se permite el ingreso de público visitante ni de distintivos alusivos a Nacional, por seguridad.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

  1. América de Cali: 28 puntos | 14 partidos jugados | DG: +16.
  2. Atlético Nacional: 26 puntos | 12 partidos jugados | DG: +14.
  3. Deportivo Cali: 26 puntos | 14 partidos jugados | DG: +11.
  4. Millonarios: 25 puntos | 15 partidos jugados | DG: +10.
  5. Atlético Bucaramanga: 25 puntos | 13 partidos jugados | DG: +10.
  6. Independiente Medellín: 23 puntos | 14 partidos jugados | DG: +2.
  7. Independiente Santa Fe: 22 puntos | 13 partidos jugados | DG: +6.
  8. Deportes Tolima: 20 puntos | 15 partidos jugados | DG: 0.
  9. Once Caldas: 19 puntos | 14 partidos jugados | DG: +2.
  10. Águilas Doradas: 19 puntos | 14 partidos jugados | DG: 0.
  11. Cúcuta Deportivo: 18 puntos | 13 partidos jugados | DG: -3.
  12. Llaneros FC: 17 puntos | 14 partidos jugados | DG: -1.
  13. Alianza FC: 15 puntos | 14 partidos jugados | DG: -11.
  14. Internacional de Bogotá: 14 puntos | 14 partidos jugados | DG: -4.
  15. Junior de Barranquilla: 12 puntos | 14 partidos jugados | DG: -4.
  16. Boyacá Chicó: 12 puntos | 13 partidos jugados | DG: -12.
  17. Fortaleza CEIF: 11 puntos | 13 partidos jugados | DG: -5.
  18. Deportivo Pereira: 10 puntos | 13 partidos jugados | DG: -10.
  19. Jaguares de Córdoba: 10 puntos | 13 partidos jugados | DG: -11.
  20. Deportivo Pasto: 9 puntos | 13 partidos jugados | DG: -10.
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