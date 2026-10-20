Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO HOY: siga el partido por la Liga BetPlay

El fútbol vuelve a ser protagonista en Bogotá, Millonarios recibe este martes, 20 de octubre, a Once Caldas por un duelo pendiente de la fecha 13 de la Liga BetPlay. El partido tuvo que ser reprogramado por el pésimo estado de la cancha y el riesgo para los futbolistas.
La cancelación abrió una discusión entre Millonarios, la Dimayor, el Distrito y Sencia, la empresa que administra el escenario. Por eso el estado de la cancha será un tema desde el primer minuto.
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¿A qué hora y dónde ver Millonarios vs. Once Caldas HOY?
El partido arrancará a partir de las 8:30 de la noche (hora colombiana) en El Campín. Los hinchas de ambos clubes podrán seguir EN VIVO este duelo con el equipo de Blog Deportivo a través de la señal de YouTube.
Así llega Millonarios
El equipo de Alberto Gamero llega con 25 puntos y ocupa el cuarto lugar tras vencer 4-1 a Jaguares en el estadio El Campín de Bogotá.
Su calendario se complicó con los aplazamientos. Primero jugó ante Jaguares el sábado 17 y hoy recupera este duelo pendiente frente a Once Caldas, a la espera de cómo desarrollar lo que queda de calendario.
Goleada en su último encuentro
Millonarios goleó 4-1 a Once Caldas como visitante en el Palogrande, en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo azul volvió a ganar en Manizales tras varios años y el local solo logró descontar en el segundo tiempo.
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En el complemento, David Macalister Silva, Rodrigo Contreras y Andrés Llinás ampliaron la ventaja. Silva regresaba de una suspensión.
Posibles alineaciones Millonarios vs. Once Caldas
- Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Leonei Souza, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Juan Guillermo Cuadrado, Leonardo Castro y Daniel Ruiz.
- Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Felipe Castaño, Daniel Londoño, Juan Patiño; Juan Nieto, Andrés Colorado, Andrés Roa; Felipe Gómez, Jefry Zapata y Michael Barrios.
Datos clave del partido
- Fecha y hora: martes 20 de octubre, 8:30 p. m. (Colombia)
- Estadio: El Campín, Bogotá
- Torneo: Liga BetPlay II-2026, fecha 13 (partido aplazado)
- TV: Win+ Fútbol.
- Online: Blu Radio en YouTube.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II
- América de Cali: 28 puntos | 14 partidos jugados | DG: +16.
- Atlético Nacional: 26 puntos | 12 partidos jugados | DG: +14.
- Deportivo Cali: 26 puntos | 14 partidos jugados | DG: +11.
- Millonarios: 25 puntos | 15 partidos jugados | DG: +10.
- Atlético Bucaramanga: 25 puntos | 13 partidos jugados | DG: +10.
- Independiente Medellín: 23 puntos | 14 partidos jugados | DG: +2.
- Independiente Santa Fe: 22 puntos | 13 partidos jugados | DG: +6.
- Deportes Tolima: 20 puntos | 15 partidos jugados | DG: 0.
- Once Caldas: 19 puntos | 14 partidos jugados | DG: +2.
- Águilas Doradas: 19 puntos | 14 partidos jugados | DG: 0.
- Cúcuta Deportivo: 18 puntos | 13 partidos jugados | DG: -3.
- Llaneros FC: 17 puntos | 14 partidos jugados | DG: -1.
- Alianza FC: 15 puntos | 14 partidos jugados | DG: -11.
- Internacional de Bogotá: 14 puntos | 14 partidos jugados | DG: -4.
- Junior de Barranquilla: 12 puntos | 14 partidos jugados | DG: -4.
- Boyacá Chicó: 12 puntos | 13 partidos jugados | DG: -12.
- Fortaleza CEIF: 11 puntos | 13 partidos jugados | DG: -5.
- Deportivo Pereira: 10 puntos | 13 partidos jugados | DG: -10.
- Jaguares de Córdoba: 10 puntos | 13 partidos jugados | DG: -11.
- Deportivo Pasto: 9 puntos | 13 partidos jugados | DG: -10.