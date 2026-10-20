Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO HOY: siga el partido por la Liga BetPlay

El fútbol vuelve a ser protagonista en Bogotá, Millonarios recibe este martes, 20 de octubre, a Once Caldas por un duelo pendiente de la fecha 13 de la Liga BetPlay. El partido tuvo que ser reprogramado por el pésimo estado de la cancha y el riesgo para los futbolistas.

La cancelación abrió una discusión entre Millonarios, la Dimayor, el Distrito y Sencia, la empresa que administra el escenario. Por eso el estado de la cancha será un tema desde el primer minuto.

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¿A qué hora y dónde ver Millonarios vs. Once Caldas HOY?

El partido arrancará a partir de las 8:30 de la noche (hora colombiana) en El Campín. Los hinchas de ambos clubes podrán seguir EN VIVO este duelo con el equipo de Blog Deportivo a través de la señal de YouTube.

Así llega Millonarios

El equipo de Alberto Gamero llega con 25 puntos y ocupa el cuarto lugar tras vencer 4-1 a Jaguares en el estadio El Campín de Bogotá.



Su calendario se complicó con los aplazamientos. Primero jugó ante Jaguares el sábado 17 y hoy recupera este duelo pendiente frente a Once Caldas, a la espera de cómo desarrollar lo que queda de calendario.

Leonardo Castro, delantero de Millonarios X:@MillosFCoficial

Goleada en su último encuentro

Millonarios goleó 4-1 a Once Caldas como visitante en el Palogrande, en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo azul volvió a ganar en Manizales tras varios años y el local solo logró descontar en el segundo tiempo.

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En el complemento, David Macalister Silva, Rodrigo Contreras y Andrés Llinás ampliaron la ventaja. Silva regresaba de una suspensión.

Millonarios golea a Once Caldas en Manizales y se mete en la pelea por los ocho Foto: X @MillosFCoficial

Posibles alineaciones Millonarios vs. Once Caldas

Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Leonei Souza, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Juan Guillermo Cuadrado, Leonardo Castro y Daniel Ruiz.



Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Leonei Souza, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Juan Guillermo Cuadrado, Leonardo Castro y Daniel Ruiz. Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Felipe Castaño, Daniel Londoño, Juan Patiño; Juan Nieto, Andrés Colorado, Andrés Roa; Felipe Gómez, Jefry Zapata y Michael Barrios.

Datos clave del partido

Fecha y hora: martes 20 de octubre, 8:30 p. m. (Colombia)

martes 20 de octubre, 8:30 p. m. (Colombia) Estadio : El Campín, Bogotá

: El Campín, Bogotá Torneo: Liga BetPlay II-2026, fecha 13 (partido aplazado)

Liga BetPlay II-2026, fecha 13 (partido aplazado) TV: Win+ Fútbol.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II