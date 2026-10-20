En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presupuesto 2027
Mina en Iscuandé
Museo Nacional
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO HOY: siga el partido por la Liga BetPlay
EN VIVO

Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO HOY: siga el partido por la Liga BetPlay

Millonarios recibe a Once Caldas este martes 20 de octubre en El Campín, en un partido pendiente de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026. Consulte hora, dónde ver y siga el minuto a minuto.

Millonarios vs. Once Caldas.jpg
Millonarios vs. Once Caldas //
Fotos: X @MillosFCoficial @oncecaldas
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

El fútbol vuelve a ser protagonista en Bogotá, Millonarios recibe este martes, 20 de octubre, a Once Caldas por un duelo pendiente de la fecha 13 de la Liga BetPlay. El partido tuvo que ser reprogramado por el pésimo estado de la cancha y el riesgo para los futbolistas.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La cancelación abrió una discusión entre Millonarios, la Dimayor, el Distrito y Sencia, la empresa que administra el escenario. Por eso el estado de la cancha será un tema desde el primer minuto.

Últimas noticias

Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo.jpg
EN VIVO
Fútbol Colombiano

Atlético Nacional vs Cúcuta Deportivo: siga EN VIVO HOY la Liga BetPlay

León vs. Zipa.jpg
Fútbol Colombiano

Confirman hora, fecha y estadio para el primer partido de la Liga El Dorado

Publicidad

¿A qué hora y dónde ver Millonarios vs. Once Caldas HOY?

El partido arrancará a partir de las 8:30 de la noche (hora colombiana) en El Campín. Los hinchas de ambos clubes podrán seguir EN VIVO este duelo con el equipo de Blog Deportivo a través de la señal de YouTube.

Así llega Millonarios

El equipo de Alberto Gamero llega con 25 puntos y ocupa el cuarto lugar tras vencer 4-1 a Jaguares en el estadio El Campín de Bogotá.

Su calendario se complicó con los aplazamientos. Primero jugó ante Jaguares el sábado 17 y hoy recupera este duelo pendiente frente a Once Caldas, a la espera de cómo desarrollar lo que queda de calendario.

Leonardo Castro, delantero de Millonarios
Leonardo Castro, delantero de Millonarios
X:@MillosFCoficial

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Goleada en su último encuentro

Millonarios goleó 4-1 a Once Caldas como visitante en el Palogrande, en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo azul volvió a ganar en Manizales tras varios años y el local solo logró descontar en el segundo tiempo.

Publicidad

En el complemento, David Macalister Silva, Rodrigo Contreras y Andrés Llinás ampliaron la ventaja. Silva regresaba de una suspensión.

Millonarios golea a Once Caldas en Manizales y se mete en la pelea por los ocho
Millonarios golea a Once Caldas en Manizales y se mete en la pelea por los ocho
Foto: X @MillosFCoficial

Posibles alineaciones Millonarios vs. Once Caldas

  • Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Leonei Souza, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Juan Guillermo Cuadrado, Leonardo Castro y Daniel Ruiz.
  • Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Felipe Castaño, Daniel Londoño, Juan Patiño; Juan Nieto, Andrés Colorado, Andrés Roa; Felipe Gómez, Jefry Zapata y Michael Barrios.

Datos clave del partido

  • Fecha y hora: martes 20 de octubre, 8:30 p. m. (Colombia)
  • Estadio: El Campín, Bogotá
  • Torneo: Liga BetPlay II-2026, fecha 13 (partido aplazado)
  • TV: Win+ Fútbol.
  • Online: Blu Radio en YouTube.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

  1. América de Cali: 28 puntos | 14 partidos jugados | DG: +16.
  2. Atlético Nacional: 26 puntos | 12 partidos jugados | DG: +14.
  3. Deportivo Cali: 26 puntos | 14 partidos jugados | DG: +11.
  4. Millonarios: 25 puntos | 15 partidos jugados | DG: +10.
  5. Atlético Bucaramanga: 25 puntos | 13 partidos jugados | DG: +10.
  6. Independiente Medellín: 23 puntos | 14 partidos jugados | DG: +2.
  7. Independiente Santa Fe: 22 puntos | 13 partidos jugados | DG: +6.
  8. Deportes Tolima: 20 puntos | 15 partidos jugados | DG: 0.
  9. Once Caldas: 19 puntos | 14 partidos jugados | DG: +2.
  10. Águilas Doradas: 19 puntos | 14 partidos jugados | DG: 0.
  11. Cúcuta Deportivo: 18 puntos | 13 partidos jugados | DG: -3.
  12. Llaneros FC: 17 puntos | 14 partidos jugados | DG: -1.
  13. Alianza FC: 15 puntos | 14 partidos jugados | DG: -11.
  14. Internacional de Bogotá: 14 puntos | 14 partidos jugados | DG: -4.
  15. Junior de Barranquilla: 12 puntos | 14 partidos jugados | DG: -4.
  16. Boyacá Chicó: 12 puntos | 13 partidos jugados | DG: -12.
  17. Fortaleza CEIF: 11 puntos | 13 partidos jugados | DG: -5.
  18. Deportivo Pereira: 10 puntos | 13 partidos jugados | DG: -10.
  19. Jaguares de Córdoba: 10 puntos | 13 partidos jugados | DG: -11.
  20. Deportivo Pasto: 9 puntos | 13 partidos jugados | DG: -10.
Relacionados

Millonarios

Once Caldas

Señal en vivo

en vivo

Liga BetPlay

Partidos de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad