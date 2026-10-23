Comunidad del sur de Cali pide más seguridad tras intento de atraco donde fue abatido un delincuente

Desesperados se encuentran los habitantes del sur de Cali, por los recientes hechos de inseguridad que se han registrado en los últimos días sobre la calle quita, cerca a la carrera 80. El más reciente de ellos, fue un intento de hurto que finalizó con la muerte de un presunto delincuente.

El crimen ocurrió en una estación de servicio del barrio Capri, cuando dos hombres armados a bordo de una motocicleta, asaltaron a una mujer que se encontraba dentro de su vehículo y le robaron una cadena de oro. El esposo de la víctima que se encontraba cambiando la llanta, reaccionó y disparó contra estos sujetos, provocándole la muerte a uno de ellos.

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Por hechos como este, la comunidad está pidiendo mayor presencia de la Policía en zonas del sur de Cali con mayor movilidad de personas. La principal solicitud es priorizar los patrullajes en corredores principales, que se convierten en vías de escape para los delincuentes.

"El llamado claramente es a que la Policía Nacional despliegue las patrullas priorizando barrios o corredores tan importantes como estos, para que lógicamente la ciudadanía no tenga que reaccionar por sí misma, sino que la institucionalidad pueda dar captura y judicialización de los responsables", señaló Anthony Parra, edil de la comuna 17.



La comunidad del sur de Cali asegura que la inseguridad no solo tiene azotado el barrio Capri, otros puntos de la comuna 17 como Mayapan Las Vegas, La Playa, El Caney y Valle del Lili, también están siendo altamente afectados por los delincuentes.