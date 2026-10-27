¿Por qué el exsecretario de Gobierno de Cúcuta estaba sin sus escoltas? Esto se sabe del crimen

El exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta Miguel Armando Castellanos Serrano fue asesinado este lunes en un ataque a tiros. El crimen ocurrió en la tarde de este lunes, en las proximidades de una gasolinera del Anillo Vial Occidental de la capital del departamento de Norte de Santander, en una de las escasas ocasiones en que el político viajaba sin su escolta.

Según las primeras informaciones policiales, la víctima circulaba en un vehículo con su hijo cuando una moto golpeó el automóvil. Al bajarse Castellanos a hablar con los motoristas, varios atacantes armados abrieron fuego contra él.

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En entrevista con Blu Radio, George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, entregó nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon el homicidio y confirmó que la víctima había viajado a Cúcuta sin su esquema de seguridad, debido a una situación familiar.

De acuerdo con las primeras hipótesis conocidas por las autoridades, Castellanos se encontraba en otra ciudad de Colombia y decidió trasladarse a Cúcuta porque su hermano estaba hospitalizado y debía someterse a una intervención quirúrgica.



Quintero explicó que el exfuncionario viajó en avión durante la tarde para atender personalmente la situación familiar, mientras sus escoltas emprendían el recorrido por carretera. Por esa razón, al momento del ataque, se encontraba sin el acompañamiento de su esquema de seguridad.

La víctima, mayor retirado de la Policía Nacional, adelantaba actividades de precampaña para postularse a la Alcaldía de Cúcuta en los comicios de 2027, por lo que a principio de año renunció a su cargo como secretario de Gobierno en cumplimiento de la ley colombiana.

Desde la Alcaldía de Cúcuta lamentamos el asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta.



Enviamos un abrazo solidario a su familia, amigos y allegados en este difícil momento. 🙏🏼 pic.twitter.com/c8FMMy2tHy — Alcaldía de Cúcuta (@AlcaldiaCucuta) October 27, 2026

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El presidente Abelardo De La Espriella, condenó en redes sociales este "cobarde asesinato" y aseguró que el crimen de Castellanos "no puede quedar impune".

"Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia", agregó.

¡EL ASESINATO DE MIGUEL CASTELLANOS NO PUEDE QUEDAR IMPUNE!



Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, ocurrido esta noche en la capital de Norte de Santander.



He dado instrucciones a nuestra Policía… https://t.co/AMLxYXcj5A — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 27, 2026

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Castellanos era hermano del exfutbolista Leandro Castellanos, actual concejal de Bogotá y exguardameta de la selección colombiana e Independiente Santa Fe, así como del actual senador Jairo Castellanos.

George Quintero, secretario de Gobierno del departamento de Norte de Santander, confirmó la muerte de Castellanos y aseguró que la Gobernación ofrece una recompensa de 50 millones de pesos para quienes den información del paradero de los responsables.

“Lo único que sabemos es que una persona se acercó a la camioneta donde estaba Castellanos. Él se bajó para hablar con esta persona y luego cometió los hechos”, dijo Quintero a los medios de comunicación.