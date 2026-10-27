EPM pide ampliar plazo para conseguir recursos que evitarían apagón en la costa Caribe: “Vamos bien”

Empresas Públicas de Medellín (EPM) solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) una ampliación de entre siete y diez días en el plazo para pagar cerca de 130.000 millones de pesos en obligaciones vencidas de su filial Afinia con XM, operador del mercado eléctrico. El objetivo es evitar una limitación de suministro y posibles cortes programados de energía en la costa Caribe. Así lo confirmó en Mañanas Blu John Alberto Maya Salazar, gerente general de EPM, quien aseguró que las gestiones para obtener los recursos avanzan con el Ministerio de Hacienda y el sector financiero.

“Yo soy muy optimista en que podamos conseguir esta ampliación de plazo y que podamos conseguir esos recursos para poderle pagar a XM”, afirmó el directivo.

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Las dos acciones de EPM para evitar el apagón en el Caribe

Según explicó Maya, la empresa anunció recientemente que no aprobará más giros de recursos a Afinia mientras no exista una solución estructural a la crisis del mercado eléctrico del Caribe. “No es posible que una empresa como EPM siga cada mes haciendo unos giros y no veamos que se presente una solución de fondo”, dijo.

El gerente relató que hace aproximadamente un mes el alcalde de Medellín, como presidente de la junta directiva de EPM, se reunió con el presidente de la República para exponer la situación de la filial. De acuerdo con Maya, de ese encuentro salieron dos determinaciones: conseguir cerca de 800.000 millones de pesos para cubrir hasta final de año las deudas de energía, con proveedores y otras acreencias, y buscar antes del 31 de diciembre una solución definitiva para el mercado del Caribe, incluido el caso de Air-e.



Para el pago inmediato, EPM adelanta dos frentes. El primero es la solicitud de ampliación del plazo, que debe ser aprobada por la CREG para que luego esta lo comunique a XM. “No es de amplíame el plazo porque sí, sino una argumentación”, precisó el gerente, quien confirmó que la solicitud ya fue enviada. El segundo es la consecución de los recursos con respaldo de la Nación.

Préstamo con garantía de la Nación

Maya explicó que el dinero no llegaría directamente del Gobierno, sino a través de un empréstito con entidades financieras. “Hay unas garantías de la nación, hay una contragarantía de EPM, eso le da mucha solidez a ese empréstito”, señaló. Agregó que se han hecho gestiones con distintos bancos y que en las próximas horas se definiría cuál de ellos acepta las condiciones.

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“De un día para otro no se consiguen 800.000 millones”, reconoció el directivo, quien insistió en que es “cuestión de tiempo y el trámite”. Con ese panorama, consideró que el apagón no llegaría a presentarse.

Qué pasaría si se aplican cortes programados de Afinia

Ante la posibilidad de que no se apruebe la prórroga ni se consigan los recursos a tiempo, Maya indicó que sería necesario aplicar un plan de recorte de energía. “A ciertas horas no se suministrará la energía y hay que hacer un plan de qué circuitos, qué sectores se quedarían sin energía”, explicó. Ese plan, que le corresponde elaborar directamente a Afinia, debería excluir hospitales, escuelas y otros usuarios con restricciones especiales.

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Espero con todas las ansias que eso no se dé afirmó.

Pérdidas, bajo recaudo y deudas de entidades públicas

El gerente atribuyó la crisis de Afinia a dos problemas estructurales. Según sus cifras, la empresa registra pérdidas globales de energía del 29 %, que en el Cesar llegan al 40 %, y un recaudo promedio del 86 %, que en ese departamento cae al 60 %. Por esa razón, sostuvo, EPM ha tenido que inyectar durante muchos meses alrededor de 100.000 millones de pesos mensuales para sostener a su filial.

Maya también señaló que alcaldías, acueductos y otras entidades oficiales le adeudan a Afinia entre 400.000 y 450.000 millones de pesos. De acuerdo con el directivo, la Procuraduría ha enviado comunicaciones a esas entidades para que se pongan al día. En cuanto a los subsidios a cargo del Gobierno nacional, aseguró que “prácticamente están saldados”.

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Una región con potencial energético y alta demanda

El gerente de EPM advirtió que el Caribe es una de las regiones con mayores proyecciones del país, pero también la que enfrenta más dificultades en materia energética, entre ellas un déficit en la transmisión de energía desde el interior. Recordó que La Guajira tiene uno de los mayores potenciales eólicos y solares del mundo, aunque los proyectos de las grandes empresas no se han podido desarrollar por factores que, según dijo, no son técnicos.

De acuerdo con Maya, la demanda de energía en la costa crece entre el 10 % y el 12 % en la actual temporada de calor, frente a un promedio nacional del 5 % o 6 %. A esto se suma que el 91 % de la población está clasificada eléctricamente en los estratos 0, 1 y 2. “Si seguimos legislando igual para Bogotá, para Medellín, que para la región Caribe, estamos desfasados”, advirtió. Sobre Air-e, que se encuentra intervenida, afirmó que en lugar de mejorar, su situación se agravó.

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Restricción de gas en Antioquia

Sobre la restricción de gas que afectó a grandes clientes e industrias de Antioquia durante el fin de semana, Maya explicó que no se debió a una falla del sistema de EPM, sino a una caída de presión en el Sistema Nacional de Transporte, cuyas causas están en investigación. El gerente indicó, además, que estaba pendiente de confirmar un posible daño en la regasificadora de SPEC, en Cartagena.

Finalmente, Maya informó que EPM levantó la restricción en el servicio de agua gracias a las lluvias recientes. Por ahora, el futuro inmediato del suministro de energía en las zonas atendidas por Afinia depende de la decisión de la CREG sobre la ampliación del plazo y del cierre del préstamo con la banca.