Generadoras de energía alertan por “apagón financiero” en térmicas; piden que pagos sean inmediatos

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, pidió a los ministerios de Hacienda y de Minas garantizar los recurso necesarios para mantener en operación las plantas térmicas del país, que hoy están en jaque y en riesgo de un “apagón financiero” pues las deudas acumuladas de Air-e y la falta de liquidez amenazan la compra de combustibles durante el periodo más crítico del fenómeno de El Niño.

En una carta dirigida a los ministros Miguel Gómez Martínez y María Nohemí Arboleda, el gremio solicitó concretar los recursos anunciados mediante el programa Energía YA y establecer un plan de pagos para las obligaciones pendientes con los generadores térmicos.

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"Se abre la posibilidad a que se materialice un riesgo sistémico en el sistema eléctrico a través de un “apagón financiero” de las plantas térmicas que, sin asegurar el capital de trabajo para la operación, podrían dejar de operar por no contar con los recursos necesarios para la compra de combustibles, ante la falta del pago de la deuda corriente a la que se comprometió el Gobierno Nacional”, ampliaron desde el gremio.

Según cifras de XM, al 8 de octubre la deuda de AIR-E con los agentes térmicos por obligaciones posteriores a la toma de posesión ascendía a $2,5 billones, aunque esta podría llegar a $2,8 billones al cierre de 2026.



Energía en Colombia Foto: Meta IA, referencia

El Gobierno anunció el 24 de agosto la destinación de $1,5 billones para el sector energético, incluidos $300.000 millones como primer giro. Sin embargo, ANDEG señala que todavía no existen resultados concretos que garanticen los recursos para la compra de combustibles y el pago de las obligaciones corrientes.

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La asociación advierte que las plantas térmicas necesitan capital de trabajo para adquirir gas natural y combustibles líquidos, cubrir sus costos operativos y realizar mantenimientos. Según sus estimaciones, el parque térmico requiere cerca de $1,5 billones mensuales en combustible para atender hasta el 58 % de las necesidades de energía del mercado en un escenario de máxima participación térmica.

El gremio también cuestiona la Resolución CREG 101 127 de 2026, que establece medidas transitorias para la generación térmica durante El Niño como disponer que generación se remunere únicamente a costo y no a precio de mercado, lo que reduce los ingresos de las plantas y modifica las señales de escasez del mercado eléctrico mayorista. La asociación sostiene que estas reglas dificultan la recuperación de los costos financieros y el sostenimiento de la operación.

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La preocupación se presenta en medio del inicio del fenómeno de El Niño 2026-2027 y la disminución de las reservas hídricas. ANDEG advierte que la falta de recursos para comprar combustibles podría comprometer la disponibilidad de generación térmica y aumentar el riesgo de déficit de energía durante los próximos meses.

Finalmente, ANDEG solicitó una mesa de trabajo urgente con los equipos técnicos de ambos ministerios para acordar medidas inmediatas y definir un cronograma de pagos. El gremio busca asegurar los recursos para la compra de combustibles, atender las deudas acumuladas y mantener disponible la generación térmica durante el fenómeno de El Niño.