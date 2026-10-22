Presupuesto 2027 sale por decreto: así se distribuirán los $634,9 billones

El Gobierno Nacional expidió oficialmente mediante el Decreto 1599 de 2026 el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027 por un monto total de $634,9 billones. La decisión se tomó de conformidad con el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, luego de que un error de trámite impidiera conciliar y aprobar un texto único entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Según detalló el comunicado oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al no lograrse la conciliación del articulado en las plenarias del Congreso, entra a regir el proyecto presentado por el Ejecutivo con las modificaciones que habían sido aprobadas en primer debate por las comisiones económicas conjuntas.

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De acuerdo con lo explicado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el presupuesto fue discutido y respaldado mayoritariamente en ambas corporaciones durante la primera etapa legislativa. Restrepo calificó el rubro fijado como "el Presupuesto de la Verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado".

Asimismo, el funcionario envió un mensaje de tranquilidad a los mercados financieros e inversionistas internacionales, asegurando que el decreto refleja el ajuste fiscal que requiere el país.



Gobierno decretará presupuesto para 2027 tras error en el Congreso de la República. Foto: captura de pantalla.

En la estructura macro del presupuesto decretado se destinaron $391,38 billones para gastos de funcionamiento, $155,43 billones para el pago del servicio de la deuda pública nacional y $88,14 billones para inversión. Adicionalmente, el Ejecutivo confirmó que avanza en la elaboración del proyecto de 'Ley de Rescate', el cual será radicado próximamente en el Congreso para profundizar el ordenamiento de las finanzas públicas.



¿Cómo quedó distribuido el Presupuesto General 2027 por sectores?

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1599 de 2026, la asignación de recursos para las principales carteras e instituciones del Estado se mantendrá según lo avalado en las comisiones económicas:

