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Gobierno decretará presupuesto para 2027 tras error en el Congreso de la República

El anuncio lo hizo el vicepresidente José Manuel Restrepo junto al ministro de hacienda, Miguel Gómez

Gobierno decretará presupuesto para 2027 tras error en el Congreso de la República.
Gobierno decretará presupuesto para 2027 tras error en el Congreso de la República.
Foto: captura de pantalla.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

El vicepresidente José Manuel Restrepo se pronunció tras las denuncias desde el Congreso sobre un vicio de trámite que se habría dado durante el debate del Presupuesto General de la Nación para 2027.

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En un principio Restrepo reconoció un error durante el trámite del proyecto

“No ha sido hundido ni tumbado por nadie. Por un error de trámite en un artículo en donde hubo diferencias entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República, que no alcanzó a ser conciliado, es necesario ratificar que de acuerdo con el artículo 59 del estatuto orgánico de presupuesto regirá el proyecto que el gobierno presentó con las modificaciones aprobadas y discutidas en primer debate”, explicó Restrepo.

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Ante esta situación, el Gobierno confirmó que el presupuesto para el 2027 será decretado, con el monto de los 634.9 billones de pesos.

“Por eso el Gobierno el día de hoy procederá a decretar dicho Presupuesto General de la Nación”, agregó Restrepo.

La controversia surgió por una proposición del senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático. Según la denuncia de la senadora Esmeralda Hernández, el congresista presentó una modificación al artículo 65 para permitir estructuras de cobertura de riesgos asociadas a las operaciones del Ministerio de Hacienda, pero la retiró durante la plenaria del Senado y dejó constancia de ese retiro.

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