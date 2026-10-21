Las claves para entender el enredo del Congreso con la aprobación del Presupuesto de 2027

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández afirmó que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 se hundirá por un supuesto error de trámite. Según su denuncia, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron textos diferentes en el artículo 65 y no realizaron la conciliación obligatoria para unificarlos.

La senadora sostuvo que, tras una revisión junto a la representante Lina García, encontraron que ambas cámaras aprobaron versiones distintas de ese artículo sin la conciliación obligatoria. Su tesis es que el proyecto no puede convertirse en ley porque el trámite constitucional no se completó antes de la medianoche del 20 de octubre, fecha límite para aprobar el presupuesto.

Publicidad

La controversia surgió por una proposición del senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático. Según la denuncia, el congresista presentó una modificación al artículo 65 para permitir estructuras de cobertura de riesgos asociadas a las operaciones del Ministerio de Hacienda, pero la retiró durante la plenaria del Senado y dejó constancia de ese retiro.

La senadora Hernández sostiene que el Senado aprobó el artículo 65 en su texto original, es decir, sin esos parágrafos. Pero que la Cámara de Representantes, en la madrugada del 20 de octubre, habría votado y aprobado una versión que sí incluía la proposición retirada, bajo la creencia de que ya había sido avalada por el Senado.



¿Por qué eso podría hundir el presupuesto, según la congresista?

La Constitución y el Reglamento del Congreso establecen que, cuando el Senado y la Cámara aprueban textos diferentes de un proyecto de ley, deben conformarse comisiones de conciliación para producir un texto único. Ese texto unificado debe volver a las plenarias de ambas corporaciones para su aprobación definitiva.

El problema es el tiempo. El plazo constitucional para expedir la Ley de Presupuesto vencía a la medianoche del 20 de octubre. Como la supuesta diferencia se identificó después de que ambas plenarias dieron luz verde al proyecto, no había tiempo para hacer la conciliación, votar nuevamente el texto unificado y remitirlo a sanción presidencial.

Publicidad

Según esa interpretación, el proyecto se habría hundido automáticamente al no completarse el trámite antes del vencimiento del plazo. En la práctica, y bajo esa tesis, el presupuesto aprobado por el Congreso quedaría sin efectos.

Qué confirma el Senado

La Secretaría General del Senado emitió un comunicado en el que confirmó que el artículo 65 fue aprobado en la plenaria de esa corporación sin proposiciones. El secretario general, Diego Alejandro González, dijo que el registro oficial de las iniciativas aprobadas por el Senado no contiene ninguna proposición aprobada sobre ese artículo.

Publicidad

La posición del coordinador ponente, senador Carlos Meisel

El senador Carlos Meisel, coordinador ponente del presupuesto, defendió el trámite del Senado y relativizó las consecuencias. “El Presupuesto fue aprobado ayer en la plenaria del Senado de la República sin ningún error ni vicio”, escribió en su cuenta de X.

El senador Carlos Meisel sostuvo que, si algo ocurrió posteriormente en la Cámara, eso no viciaría todo el proceso desde el inicio. En su criterio, quedaría vigente el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas, que según él corresponde al 95% de lo votado en la plenaria del Senado y fue construido colectivamente con el Gobierno.

“El Presupuesto fue aprobado ayer en la plenaria del Senado de la República sin ningún error ni vicio. Lo que aparentemente ocurrió después en la Cámara de Representantes (de ser cierto), no vicia todo el proceso desde el inicio.

Publicidad

Queda el texto que se aprobó en primer debate en las comisiones económicas. Así que por favor no exageremos la incertidumbre, que en cualquier caso, si hay presupuesto y es el del primer debate.

Este, salió también de una construcción colectiva con el gobierno. (Y que entre otras cosas era el 95% de lo que se votó ayer)”, indicó el Senador.

Publicidad

Su argumento busca evitar la conclusión de que el país se quedó sin ley de presupuesto para el 2027. Un argumento que comparte la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) que considera que todavía no se puede afirmar que el presupuesto se haya hundido por completo.

Según la fundación, la posible diferencia entre el Senado y la Cámara estaría concentrada en dos parágrafos del artículo 65, que no afectaría el monto total del presupuesto, los gastos aprobados ni de dónde saldría la plata. Por eso, considera que quitar esos dos parágrafos no haría caer toda la ley. De todas maneras, sugiere revisar qué aprobó exactamente cada cámara y confirmar si realmente hubo textos distintos.

¿Qué pasaría si el presupuesto se hundiera?

Si el proyecto no pudo convertirse en ley antes del vencimiento del plazo, la Constitución prevé un mecanismo de contingencia: el Gobierno puede expedir por decreto el proyecto de presupuesto que presentó originalmente al Congreso.

Publicidad

Ese decreto tendría fuerza de ley, pero no podría incluir gastos distintos a los contemplados en el proyecto inicial ni apropiaciones destinadas a cubrir obligaciones contraídas con posterioridad.

Eso significa que el país operaría con el proyecto original del Gobierno, no con el texto aprobado por el Congreso, que incluyó ajustes, adiciones y acuerdos políticos de las comisiones económicas y las plenarias.