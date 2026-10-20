Por este error se caería el presupuesto aprobado en el Congreso

La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027 podría quedar en entredicho por una presunta irregularidad en el trámite legislativo. La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández denunció en entrevista con Recap Blu que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron versiones diferentes del artículo 65 del proyecto, relacionado con los fondos de estabilización y las variaciones de los precios de la gasolina frente a los del petróleo internacional. Según la congresista, esta diferencia impediría dar por concluido el procedimiento legal dentro del plazo establecido.

Hernández explicó que, durante la plenaria del Senado, el artículo fue aprobado en su versión original, luego de que el senador del Centro Democrático Caicedo retirara una proposición que pretendía modificarlo mediante dos parágrafos. Sin embargo, según la denuncia, en la Cámara de Representantes se votó el mismo artículo incluyendo esa proposición, bajo la idea de que había sido aprobada previamente en el Senado. La senadora sostuvo que esta diferencia obligaba a convocar una conciliación entre ambas corporaciones para unificar el texto, trámite que no se habría realizado antes del vencimiento del plazo para aprobar el presupuesto.

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“Hoy lo que tenemos absolutamente claro es que no se agotó el trámite en el Congreso de la República y el proyecto de presupuesto se hunde por tiempos”, afirmó Hernández en la entrevista con Recap Blu.

Presupuesto nacional Foto: AFP

La legisladora señaló que la Constitución y el Estatuto Orgánico del Presupuesto establecen como fecha límite el 20 de octubre para completar la aprobación. En su interpretación, al no haberse conciliado las dos versiones dentro del plazo, el proyecto no habría cumplido con todos los requisitos legales para convertirse en ley.



La senadora también advirtió que una eventual caída del proyecto tendría consecuencias sobre el contenido del presupuesto que podría expedir el Gobierno por decreto. Según explicó, en ese escenario tendría que utilizarse el texto aprobado en primer debate, por lo que no podrían incorporarse automáticamente los cambios realizados durante las discusiones posteriores, entre ellos las modificaciones presupuestales que afectaron los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hernández atribuyó lo ocurrido a la improvisación, la falta de coordinación y las demoras en el trámite, y cuestionó que la Cámara votara el proyecto durante la madrugada del 20 de octubre.

Finalmente, la congresista anunció que el Pacto Histórico espera que las secretarías y las mesas directivas del Senado y la Cámara revisen oficialmente los documentos aprobados. Si se confirma que existen dos textos diferentes y que no se cumplió el procedimiento de conciliación, aseguró que su bancada podría acudir a la Corte Constitucional para demandar la eventual ley.