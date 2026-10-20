Oposición critica y no acepta que son parte del problema del presupuesto: senador Christian Garcés

El senador del Centro Democrático Christian Garcés cuestionó a los sectores de oposición por las críticas a la situación fiscal de Colombia y aseguró que también tienen responsabilidad en los problemas presupuestales que enfrenta el país.

En entrevista con Recap Blu, el congresista defendió la aprobación del Presupuesto General de la Nación y sostuvo que será necesario reducir los gastos de funcionamiento del Estado y replantear el pago de la deuda para liberar recursos destinados a la inversión.

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“La oposición pues ahí está criticando y no aceptando que son parte del problema”, afirmó en la entrevista.

Garcés argumentó que durante los últimos cuatro años se defendió la idea de que los gastos de funcionamiento eran inflexibles y, al mismo tiempo, se incluyeron en los presupuestos proyecciones de ingresos asociadas a reformas tributarias que no habían sido aprobadas. Según el senador, esa dinámica contribuyó a aumentar las necesidades de endeudamiento y dejó al país ante la urgencia de revisar el tamaño y los costos de la administración pública.



Presupuesto aprobado

También explicó que, aunque quedó satisfecho con los ajustes conseguidos durante la discusión en el Congreso, el presupuesto aprobado no responde a todas las necesidades del país. Según indicó, el crecimiento de los gastos de funcionamiento y las obligaciones financieras limitan los recursos disponibles para proyectos de infraestructura y programas sociales. En ese contexto, destacó que durante el trámite se logró reducir en ocho billones de pesos el monto previsto para el servicio de la deuda, recursos que, de acuerdo con su explicación, se destinarán a subsidios de energía y gas, así como a la atención de emergencias como el terremoto y el fenómeno de El Niño.



Uno de los principales planteamientos del senador es la necesidad de sacar adelante una reforma de ajuste fiscal que permita modificar la distribución del presupuesto. Garcés señaló que actualmente el 62 % de los recursos corresponde a gastos de funcionamiento, entre el 14 % y el 15 % se destina a inversión y cerca del 24 % se utiliza para pagar la deuda. Por eso, aseguró que el país necesita reducir los costos de operación del Estado y consideró viable un recorte de 40 billones de pesos, mientras el Gobierno ha manejado una meta de hasta 49 billones. También rechazó la posibilidad de acudir a nuevos impuestos que, en su opinión, puedan frenar el crecimiento empresarial y la generación de empleo.

Finalmente, Garcés se refirió a los cuestionamientos sobre la aprobación del presupuesto, que se concretó en la fecha límite del 20 de octubre. El senador aseguró que no tiene conocimiento de irregularidades en el trámite y sostuvo que los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes coincidieron.