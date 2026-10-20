Presupuesto de la Nación: ¿cuáles son los sectores que recibirán más en 2027?

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027, que quedó fijado en $634,9 billones, tras un debate de más de 12 horas que se extendió hasta la madrugada del 20 de octubre. La decisión definió los recursos destinados a sectores como salud, trabajo, energía, educación y seguridad, además de contemplar un aumento de la inversión pública.

La aprobación también evitó que el Gobierno tuviera que expedir el presupuesto por decreto. Durante la discusión se introdujeron ajustes en las partidas de varias entidades, con incrementos para atender obligaciones pensionales, financiar subsidios y cubrir compromisos del Estado.

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¿Qué sectores recibirán más recursos en el presupuesto de 2027?

El sector salud fue uno de los que recibió recursos adicionales durante el debate. A los $2 billones contemplados inicialmente se sumaron otros $3 billones, para un total de $5 billones destinados a atender el déficit del sistema de salud, que, según el borrador, habría dejado el Gobierno anterior.



Por su parte, el sector Trabajo contará con más de $70 billones, incluidos $6,5 billones adicionales para responder a las obligaciones pensionales.

En cuanto al Ministerio de Minas y Energía, se asignaron $3 billones para financiar estudios relacionados con la energía eléctrica y el gas. A esa partida se suman $9,6 billones destinados a cubrir las obligaciones correspondientes al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

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En educación superior pública, la discusión presupuestal dejó una brecha cercana a los $700.000 millones para el funcionamiento de las universidades.

Discusión del presupuesto en la Cámara de Representantes el 19 de octubre de 2026.. Foto: Cámara de Representantes

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¿Cuánto dinero se destinará a seguridad, Fiscalía e inversión pública?

El presupuesto contempla $82,8 billones para el sector seguridad y $7,8 billones para la Fiscalía General de la Nación. Esta última entidad recibió, además, $100.000 millones adicionales durante los ajustes.

En contraste, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá una reducción de $181.400 millones. Según la información reportada sobre la discusión presupuestal, esos recursos se trasladaron principalmente al Ministerio de Defensa.

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Otro de los cambios fue el aumento de la inversión pública, que pasó de $86,9 billones a $94,8 billones. De ese monto, cerca de $69 billones se destinarán a las regiones.

La distribución de los recursos establece las partidas que tendrá cada sector durante 2027. Con las apropiaciones aprobadas por el Congreso, las entidades deberán atender sus compromisos durante la vigencia presupuestal.