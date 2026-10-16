Fondo Milagro entrega su primer balance: más de $54.500 millones recibidos para atender emergencia

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, en el marco del Fondo Milagro, presentó el primer balance de la gestión de los recursos y las ayudas destinadas a atender a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que tuvo una magnitud de 7,4 y epicentro en San José del Palmar, Chocó. Este es el primer informe de gestión presentado por la primera dama, Ana Lucía Pineda, sobre la respuesta solidaria y el proceso de reconstrucción tras la emergencia.

Durante la primera fase, denominada Salvaguardar vidas, la Fundación reportó la movilización de 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria, con las que fueron atendidas más de 48.000 personas en 80 municipios. Para desarrollar esta operación se sumaron más de 1.250 voluntarios, más de 30 centros de acopio, más de 100 empresas y entidades, y 24 compañías de transporte y logística. La organización también informó que contó con el apoyo de tres fundaciones aliadas.

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La respuesta incluyó la campaña Colombia, un solo corazón, creada para coordinar la recepción, clasificación, transporte y entrega de las donaciones. Según el balance, la operación contó con apoyo de ciudadanos, empresas, gremios, fundaciones y entidades públicas, además de aportes provenientes de dentro y fuera del país.

La atención también contempló el acompañamiento emocional de las personas afectadas. A través de la iniciativa Un Corazón Contigo, la Fundación reportó la vinculación de 600 profesionales voluntarios y más de 4.500 citas virtuales. Los servicios incluyen atención relacionada con trauma, estrés postraumático, ansiedad, duelo, regulación emocional, psicología infantil y orientación para padres y cuidadores.



En la segunda fase, enfocada en la reconstrucción, uno de los principales proyectos es la recuperación de seis instituciones educativas y de salud en Cali, en alianza con la Fundación Solidaridad por Colombia. Las sedes priorizadas son el Hospital Carlos Holmes Trujillo, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, la IPS Meléndez, la Institución Educativa Eustaquio Palacios, la Institución Educativa Juan Pablo II y la Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino.

Para estas intervenciones, el informe establece un valor estimado de 61.988 millones de pesos y un aporte inicial aprobado de 6.400 millones de pesos a la fiducia. Las seis instituciones ya recibieron visitas y diagnósticos iniciales, mientras avanzan los estudios y diseños para determinar las obras, los presupuestos y las condiciones de ejecución. La consolidación de estos estudios estaba prevista para el 6 de noviembre de 2026.

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La Fundación calcula que, con la recuperación de las tres instituciones educativas, alrededor de 3.300 estudiantes podrán volver a contar con sus aulas. En el caso de las tres instituciones de salud, se busca restablecer la atención de aproximadamente 152.000 pacientes al mes. Sin embargo, el informe precisa que el alcance definitivo de las intervenciones dependerá de las evaluaciones técnicas y de las decisiones de la alianza.

En materia de vivienda, el balance reporta proyectos que contemplan 35 viviendas nuevas y dos mejoramientos, con participación de diferentes aliados. En Quibdó, Chocó, comenzó el 21 de septiembre el proyecto Urbanización Tierra Nueva, desarrollado con la Corporación Organización El Minuto de Dios y el apoyo de Camacol Bogotá y Cundinamarca. La iniciativa contempla 27 viviendas nuevas para familias afectadas y cuenta con un aporte gestionado de 1.000 millones de pesos, transferido directamente por el donante a la corporación.

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También se suscribió un convenio con la Fundación Grupo Argos y Casa Para Mí para construir tres viviendas en Quibdó, con kits valorados en 55 millones de pesos más IVA cada uno. En el Eje Cafetero se avanza en un acuerdo con Proconcreto para tres viviendas de tres habitaciones, mientras que en Dosquebradas, Risaralda, un convenio con ACF contempla dos viviendas nuevas y dos mejoramientos. Este último incluye aportes en especie de hasta 376 millones de pesos por parte de ACF y una donación de 50 millones de pesos en sistema estructural por parte de Durapanel.

El informe financiero señala que la Fundación recibió, administró y canalizó recursos por 54.589 millones de pesos, provenientes exclusivamente de donaciones privadas. De ese total, la principal donación, realizada por Gilinski, representa el 81 % y tiene una destinación específica para la reconstrucción de instituciones educativas y centros de salud en Cali. La organización reportó gastos administrativos por 11.916.639 pesos y afirmó que los recursos permanecen disponibles, sujetos a las condiciones establecidas por los donantes.

Para el seguimiento de las obras, la alianza contempla controles mediante una fiducia administrada por Credicorp, revisión técnica y financiera de ACI Proyectos, verificación independiente de PwC y una plataforma para registrar los avances y la trazabilidad de los recursos. Al corte del informe, la interventoría se encontraba en proceso de formalización y no se reportaban obras de reconstrucción iniciadas en las seis instituciones priorizadas.

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Con este primer balance, el Fondo Milagro presenta los resultados de la asistencia humanitaria y el estado de preparación de los proyectos de reconstrucción. La siguiente etapa estará marcada por la definición de los diseños, los presupuestos y la contratación de las obras para recuperar las viviendas y los espacios educativos y de salud afectados por el terremoto.