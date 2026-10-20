Presupuesto 2027: senador Carlos Meisel pide al Gobierno presentar ley de ajuste fiscal

El senador del Centro Democrático Carlos Meisel, coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación de 2027, pidió al Gobierno nacional radicar sin más demora la ley de ajuste fiscal, tras la aprobación del presupuesto en la madrugada de este martes 20 de octubre en el Congreso de la República, por un monto de 634,9 billones de pesos. En entrevista con Mañanas Blu, el congresista aseguró que la bancada que apoya al Gobierno espera conocer “el guión” completo de las medidas fiscales para seguir colaborando.

El presupuesto se votó sobre el límite del plazo, cuando en la Cámara de Representantes eran las 3:45 de la madrugada. Según se explicó en la entrevista, el acuerdo entre el Gobierno y los congresistas permitió aprobar algunas proposiciones y modificar la distribución de varios rubros: se reforzó el presupuesto de salud y se recortaron recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para destinarlos al funcionamiento del sistema judicial.

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Un presupuesto “difícil” y con inversión limitada

Meisel reconoció que el resultado no es el ideal. “Este no es el presupuesto soñado ni para los ciudadanos, ni para el gobierno, ni para el Congreso”, afirmó. A su juicio, se trata de un presupuesto con “grandes dificultades en la inversión”, lo cual calificó como una mala noticia para el país.

El senador explicó que su aspiración era destinar menos recursos al funcionamiento y al servicio de la deuda, y que el dinero de los contribuyentes se tradujera de forma directa en mejor calidad de vida. Sin embargo, consideró que la aprobación era la mejor salida. Recordó que el Gobierno adelanta conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros organismos multilaterales, y sostuvo que un presupuesto expedido por decreto habría enviado una señal negativa para créditos y refinanciaciones.



“Creo que el acuerdo entre el Congreso y gobierno es una buena señal internacional y nacional”, dijo el congresista, quien añadió que quienes dudaban de que el trámite pudiera terminar en decreto deben saber que “afortunadamente no se dio”.

Ley de ajuste fiscal: la molestia del ponente

El periodista Ricardo Ospina planteó que la aprobación del presupuesto es apenas el primer capítulo de la crisis fiscal, y que siguen la ley de ajuste fiscal, la conclusión del examen del FMI a la economía colombiana y la prueba de si el país puede cumplir sus compromisos. Meisel respondió con una queja: “Tengo que expresar mi molestia ante la opinión pública”.

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Según el senador, los parlamentarios que respaldan al Gobierno han esperado semana tras semana la radicación de la ley, sin que esta llegue. Pidió al Ejecutivo, “con todo el respeto y con el mayor ánimo constructivo”, que empiece a presentar las piezas que pueda, porque eso “da certidumbres” y tranquilidad. Señaló además que aún falta el Plan Nacional de Desarrollo, que ubicó en mayo.

Meisel afirmó que el presupuesto aprobado no es el que se va a ejecutar, pues falta la ley de recorte por 45 billones de pesos. Al ser consultado sobre si el ministro de Hacienda le ha dado pistas sobre dónde se harían esos ajustes, respondió: “No mucho más”. En su opinión, el Gobierno cuenta con pocos gastos flexibles y con los diálogos con los organismos multilaterales como una de las pocas maniobras disponibles.

Congreso en Colombia Foto: X Cámara de Representantes

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Atacar el déficit por el lado del gasto

El congresista valoró que el Gobierno busque reducir el déficit mediante recortes de gastos. Calificó el enfoque como “novedoso”, pues, según dijo, los gobiernos anteriores pensaban solo en la cuenta de ingresos, lo que implicaba más impuestos para los ciudadanos. Consideró plausible esta estrategia y aseguró que el Ejecutivo hará “el mayor esfuerzo posible”.

También insistió en que la economía necesita crecer y generar certidumbre para atraer inversión nacional y extranjera, lo que, a su juicio, permitirá superar los problemas en el mediano plazo.

Críticas a la agenda legislativa y los tiempos

Meisel cuestionó que el presupuesto no se haya agendado la semana pasada, lo que habría permitido debatirlo de manera menos extensa y no de madrugada. Indicó que esa semana la agenda legislativa se dedicó a conmemoraciones y otros proyectos que, a su parecer, tenían menor prioridad frente al presupuesto. “Afortunadamente todo salió aceptablemente bien ayer”, concluyó sobre el desenlace.

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Sin fecha para la radicación

Sobre los tiempos de la ley de ajuste fiscal, el senador indicó que pidió públicamente al Gobierno radicarla, incluso después de aprobado el presupuesto. El ministro de Hacienda ha dicho que esperaba el fin del trámite presupuestal para evitar que se enredaran ambas discusiones, y Meisel aseguró: “Nosotros le creemos”. Dijo que estarán atentos a que la radiquen “en cualquier momento”.

Para el congresista, no tendría sentido presentarla cuando ya esté vigente el presupuesto, que empieza a regir el 1 de enero. Sobre si el FMI exige radicarla antes de su visita a Colombia, prevista, según el periodista, entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, Meisel respondió que no ha participado en esos diálogos y que no podía “decir una cosa que no me consta”.

