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Blu Radio  / Nación  / MinAmbiente propone agilizar instalación de baterías para almacenar energía ante fenómeno de El Niño

MinAmbiente propone agilizar instalación de baterías para almacenar energía ante fenómeno de El Niño

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció que publicará en los próximos días un proyecto de resolución que busca agilizar la instalación de sistemas de almacenamiento de energía con baterías en Colombia, como parte de las medidas para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño y fortalecer la disponibilidad de electricidad en el país.

Panel solar.
Panel solar. Imagen de referencia tomada del banco de imágenes de Magnific.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

El anuncio fue realizado por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quien indicó que los proyectos de generación con fuentes no convencionales podrían aportar alrededor de 1.324 megavatios-hora de energía almacenada a junio de 2027 mediante estos sistemas.

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La propuesta contempla que actividades como la instalación, reposición, reubicación y adecuación de las baterías puedan considerarse cambios menores, sin necesidad de modificar la licencia ambiental, siempre que las intervenciones se desarrollen dentro de las áreas previamente autorizadas y cumplan las condiciones establecidas.

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Con esta medida, el Gobierno nacional busca facilitar la incorporación de tecnología de almacenamiento en proyectos de generación y transmisión eléctrica, mediante la reducción de trámites ambientales adicionales cuando las intervenciones se ajusten a los requisitos previstos.

Los sistemas de almacenamiento permiten guardar excedentes de electricidad y utilizarlos cuando aumenta la demanda o se presentan situaciones que afectan la disponibilidad de energía. Su implementación podría contribuir a mejorar la flexibilidad y la capacidad de respuesta del Sistema Interconectado Nacional frente a las variaciones climáticas y los periodos de mayor consumo.

El ministro también señaló que esta alternativa podría extenderse a proyectos de generación de energía renovable, térmica e hidroeléctrica, con el propósito de aumentar la capacidad de almacenamiento disponible.

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Sin embargo, Arjona advirtió que la instalación de baterías no sería suficiente, por sí sola, para eliminar el riesgo de racionamiento eléctrico en Colombia.

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Los ministerios de Ambiente y de Minas y Energía abrirán un espacio de consulta pública para recibir comentarios sobre el proyecto de resolución antes de avanzar en su adopción.

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