Grupo Nutresa compra Presto: los detalles del acuerdo para salvar la marca

Grupo Nutresa confirmó la firma de un contrato de compraventa para adquirir la marca de hamburguesas Presto y su unidad económica productiva, un movimiento estratégico que busca impulsar y consolidar el futuro de la firma en el mercado nacional. De acuerdo con el comunicado oficial de la compañía, la adquisición abarca la totalidad de sus puntos de venta, plantas y centros de producción en Colombia.

La operación contempla que los restaurantes mantendrán sus operaciones operativas con normalidad mientras Alimentos al Consumidor (ACO), el negocio de restaurantes de Grupo Nutresa, estructura el plan de fortalecimiento y relanzamiento de la marca fundado en 1981.

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Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, destacó la relevancia histórica de la cadena dentro de la industria de alimentos del país: "En Grupo Nutresa creemos que construir país también es cuidar aquello que nos identifica como colombianos. Presto hace parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia. Esta adquisición reafirma nuestra confianza en Colombia, en su talento y en la industria de restaurantes", afirmó.

Jaime y Gabriel Gilinski. Foto: Redes sociales

Por su parte, el plan trazado para las próximas semanas se enfocará en definir la prioridad operativa, garantizando la estabilidad de los colaboradores y el trabajo continuo con los proveedores de la cadena.



¿Cuáles son los detalles del acuerdo de Nutresa para adquirir Presto?

De acuerdo con la información suministrada por la compañía en su comunicado, los términos de la transacción y el modelo operativo de la adquisición establecen que:



Infraestructura completa: Nutresa adquiere la marca Presto, la totalidad de los locales de atención al público, sus plantas de procesamiento y los centros de producción.

Nutresa adquiere la marca Presto, la totalidad de los locales de atención al público, sus plantas de procesamiento y los centros de producción. Operación independiente: Presto se integrará a la división Alimentos al Consumidor, que agrupa a marcas como El Corral, Papa John's, Leños & Carbón y Mimo's, pero operará de forma independiente con su propia identidad y propuesta de valor.

Presto se integrará a la división Alimentos al Consumidor, que agrupa a marcas como El Corral, Papa John's, Leños & Carbón y Mimo's, pero operará de forma independiente con su propia identidad y propuesta de valor. Continuidad laboral y comercial: la empresa priorizará la continuidad de la operación de los restaurantes, la estabilidad de sus equipos de trabajo y la relación con la red de proveedores.

¿Cómo será la estrategia para relanzar la marca Presto en Colombia?

Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, explicó que la meta principal del relanzamiento será conservar la esencia gastronómica que ha caracterizado a la marca durante 45 años y adaptarla a las exigencias actuales del consumidor.



Presto se ganó un lugar en el corazón de los colombianos. Sus hamburguesas originales, su icónica salsa y ese sabor que muchos reconocen desde el primer bocado son un patrimonio que vamos a cuidar. Queremos proyectar la marca hacia el futuro con una propuesta que mantenga su identidad y ofrezca experiencias a la altura de lo que hoy esperan los consumidores señaló Baquero

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El plan comercial buscará potenciar productos insignias como sus hamburguesas clásicas, el sándwich de jamón y queso, la salsa Presto y el pie de manzana, combinándolos con una renovación en la oferta de servicios para conectar tanto con los clientes tradicionales como con las nuevas generaciones.

