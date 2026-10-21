Fiscalía envía copias a la Corte por señalamientos a excongresistas por magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que, en el marco de sus competencias, examine posibles responsabilidades de excongresistas mencionados en la información aportada por María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025.

La decisión fue adoptada el 20 de octubre de 2026, luego de que Tarazona entregara información y comunicaciones que, según la Fiscalía, están siendo examinadas para establecer su autenticidad, origen y eventual relación con los hechos y las personas mencionadas.

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Los seis excongresistas del movimiento político Comunes que han sido mencionados recientemente por María Claudia son Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’.

La determinación fue informada en una respuesta de la Fiscalía al Ministerio de Justicia, que el 19 de octubre solicitó profundizar la investigación por el magnicidio y verificar nuevas revelaciones públicas relacionadas con el caso.



En el documento, la entidad señaló que la investigación no se limita a la identificación y judicialización de los autores materiales del homicidio. También explicó que continúa desarrollando otras líneas investigativas para establecer las circunstancias de los hechos y determinar si existen otras personas relacionadas con el crimen.

Para adelantar estas labores, la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá creó, mediante la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, un Grupo de Tareas Especiales encargado de la investigación y judicialización del homicidio de Uribe Turbay. El equipo está coordinado por el jefe de la Unidad de Vida e Integridad Personal de esa seccional y cuenta con cuatro fiscales adicionales, así como con investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional, a través de la SIJIN y la DIJIN.

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La Fiscalía aseguró que la investigación ha continuado y que el equipo fue fortalecido con expertos para avanzar en las distintas hipótesis. También indicó que la información entregada por Tarazona, junto con la representación de víctimas, está siendo incorporada al proceso bajo reserva judicial.

“En el marco de sus competencias y con la debida reserva para preservar la investigación, la Fiscalía General de la Nación incorpora y trabaja sobre la información aportada por la señora María Claudia Tarazona”, señaló la entidad en su respuesta al Ministerio de Justicia.

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La institución agregó que está verificando los datos relacionados con las comunicaciones, sus fuentes, su autenticidad y su origen, además de la posible conexión con el magnicidio y con las personas mencionadas. Asimismo, indicó que espera ofrecer respuestas a la familia de Miguel Uribe Turbay y al país en un término razonable.

La compulsa de copias fue ordenada con fundamento en los artículos 186 y 235 de la Constitución Política, según explicó la Fiscalía. Con este trámite, la información se pone en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que examine lo correspondiente dentro de sus atribuciones.

La Fiscalía reiteró que continuará con las diligencias para esclarecer el asesinato y establecer posibles responsabilidades con respaldo probatorio.