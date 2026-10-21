Fracasa intento de Wadith Manzur y otros excongresistas de frenar proceso por escándalo de UNGRD

La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de la defensa para anular el llamado a juicio contra seis excongresistas investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los procesados son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, señalados de presuntamente recibir ofrecimientos de contratos para proyectos en sus regiones a cambio de respaldar operaciones de crédito del Gobierno en 2023.

Publicidad

La decisión se conoció durante la audiencia preparatoria de juicio, en la que la Sala de Primera Instancia definió las pruebas y los testimonios que serán tenidos en cuenta durante el proceso. La defensa había solicitado excluir algunas declaraciones y elementos probatorios, pero la Corte consideró que estos podrán ser debatidos en el juicio.

Entre las decisiones del alto tribunal está citar a declarar a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, así como al exdirector de la UNGRD, Olmedo López.



También fueron llamados los exministros Mauricio Cárdenas y Alberto Carrasquilla, quienes deberán explicar el funcionamiento histórico de las reuniones, la programación y la coordinación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

La Corte además tendrá en cuenta los testimonios de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien permanece prófugo de la justicia; de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle; del exministro Mauricio Lizcano; del exasesor Jaime Ramírez Cobo y de Óscar Enrique Cárdenas.

Publicidad

Adicionalmente, ordenó un peritaje informático forense a los celulares de María Alejandra Benavides, Sneyder Pinilla y Olmedo López, con el propósito de establecer si es posible recuperar registros eliminados y verificar la información contenida en esos dispositivos.

La investigación se centra en presuntos ofrecimientos de contratos y proyectos de inversión en Córdoba, Arauca y Bolívar a cambio de que los entonces congresistas respaldaran operaciones de crédito público del Gobierno en 2023.

Publicidad

La audiencia preparatoria fue suspendida y se reanudará este miércoles a las 8:00 a.m, cuando continuará el trámite judicial contra los seis excongresistas.