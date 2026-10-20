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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía pidió a Comisión de Acusación investigar al expresidente Petro por "Pacto de Valledupar"

Fiscalía pidió a Comisión de Acusación investigar al expresidente Petro por "Pacto de Valledupar"

La entidad confirmó que la noticia criminal por este hecho fue abierta desde que recibió la declaración de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y una de las involucradas.

Expresidente Gustavo Petro con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Expresidente Gustavo Petro con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Foto Presidencia de Colombia / AFP
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 20 de oct, 2026

La Fiscalía General de la Nación confirmó que adelanta una investigación por el supuesto "Pacto de Valledupar" ante la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, desde el pasado 31 de agosto. A partir de esa fecha, dispuso la compulsa de copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, debido a los señalamientos sobre posibles conductas que involucrarían al entonces presidente de la República, Gustavo Petro.

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Recientemente el Ministerio de Justicia se pronunció sobre la gravedad de las denuncias y solicitó que fueran examinadas. En una carta aseguró que “hay señalamientos suficientemente graves como para que la Fiscalía los examine con rigor”.

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La solicitud del ministro se originó en las declaraciones de Angie Rodríguez, exjefa de gabinete presidencial, así como en las del abogado Juan Carlos Villamizar, asesor de Salvatore Mancuso y testigo presencial de los encuentros a los que se refieren los señalamientos.

Rodríguez denunció la existencia de un presunto plan que habría surgido en la Presidencia de la República para perseguir políticamente a Abelardo De La Espriella, entonces candidato y hoy presidente electo, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Gustavo Petro
Gustavo Petro
Foto: AFP

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De acuerdo con la versión atribuida a Rodríguez, el supuesto plan habría sido liderado por Gustavo Petro, durante su periodo como presidente, y por Armando Benedetti, quien entonces se desempeñaba como ministro del Interior. Estas afirmaciones hacen parte de los señalamientos que deberán ser examinados por las autoridades competentes.

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Por su parte, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió al caso en un video, en el que aseguró que delegados del Gobierno de Gustavo Petro habrían buscado que antiguos comandantes de las autodefensas acusaran falsamente a De La Espriella, Uribe y Vargas Lleras con fines electorales.

“Delegados del Gobierno de Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, afirmó Mancuso.

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