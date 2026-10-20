Tras declaraciones de Mancuso, radican denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación

Una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por la bancada del partido Salvación Nacional.

Los congresistas piden investigar el presunto “uso e instrumentalización de reuniones institucionales” con exjefes paramilitares para promover señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el entonces candidato presidencial y actual presidente, Abelardo De La Espriella.

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En el documento firmado por la representante Carol Borda y los senadores Sara Castellanos, Enrique Gómez y Germán Rodríguez piden investigar el presunto “uso e instrumentalización de reuniones institucionales”, además de la eventual responsabilidad de Gustavo Petro “por las presuntas instrucciones impartidas a funcionarios y asesores del Gobierno nacional” para promover señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el entonces candidato presidencial y actual presidente, Abelardo De La Espriella.

Salvatore Mancuso Foto: AFP

En el documento, los congresistas hacen referencia a las reuniones sostenidas durante 2025 en Valledupar con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el marco de los acercamientos relacionados con el proceso de desmovilización de esa organización.



La denuncia se conoce después de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso reafirmara las versiones entregadas por la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre una supuesta solicitud a los excomandantes paramilitares para hablar contra estos dirigentes políticos con fines electorales.