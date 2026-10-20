Juez precluye investigación contra padre Francisco de Roux por presunto encubrimiento de abusos

El Juzgado 64 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá ordenó la preclusión de la investigación que se adelantaba contra el padre Francisco de Roux por el presunto encubrimiento de casos de abuso sexual. La decisión se produjo después de que la Fiscalía General de la Nación solicitara cerrar el proceso al considerar que De Roux actuó conforme a las disposiciones del derecho canónico.

Durante la diligencia, el ente investigador pidió la preclusión y argumentó que las actuaciones adelantadas se ajustaron a los procedimientos establecidos por la Iglesia para atender los hechos denunciados. El juzgado consideró que la solicitud era consecuente con los elementos probatorios recaudados durante la investigación.

Padre Francisco de Roux ante ONU Foto: Suminstrada

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En su decisión, el juez señaló que no se configuraba una conducta que pudiera adecuarse típicamente al derecho penal y que las pruebas permitían establecer que De Roux puso en marcha los procedimientos previstos para conocer los hechos y actuar frente a ellos, de acuerdo con las reglas del derecho canónico.

“Bajo ese contexto, la actuación acredita que en su condición de sacerdote provincial activó los mecanismos institucionales que se encuentran previstos en el derecho canónico y que derivaron en esa imposición de sanciones eclesiásticas. Apreciando en conjunto esas circunstancias con la prescripción de la investigación, permite establecer la atipicidad de la conducta”, afirmó el juez.

