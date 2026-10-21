Familia Graham pide acelerar proceso contra Zulma Guzmán con extradición desde Reino Unido

La Fiscalía General de la Nación avanza en la formulación de cargos en contra de Zulma Guzmán por los delitos de homicidio en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado.

La investigación contempla el letal ataque perpetrado el 3 de abril de 2025 mediante la entrega de frambuesas contaminadas con talio, el cual causó la muerte de dos menores de edad e hirió gravemente a otros dos.

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Actualmente, Guzmán se encuentra detenida en el Reino Unido a la espera de que las autoridades británicas definan su extradición a Colombia entre el 2 y el 5 de noviembre.

Ante esta coyuntura, la representación legal de las víctimas insiste en acelerar el proceso judicial para evitar la impunidad.



Un mensaje determinante para las autoridades británicas

El abogado David Espinosa, representante de la familia Graham, sostuvo en diálogo con Mañanas Blu, que la imputación de cargos en Colombia reforzará la solicitud formal enviada a Londres.

Según explicó, presentar la acusación formal antes de las audiencias británicas demuestra el sustento sólido del caso ante la jurisdicción extranjera.

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"Nos parece que sí puede mandar un mensaje muy sólido al Reino Unido de que aquí no se está solicitando la extradición de una persona sobre la que apenas se tienen sospechas... sino que ya existe, por lo menos por parte de la Fiscalía General de la Nación, un convencimiento absoluto de su responsabilidad".

Zulma Guzmán Foto: captura de pantalla

Respecto a los diez meses transcurridos desde la captura de Guzmán en territorio británico, Espinosa aclaró que el trámite de extradición en Londres se transformó en un procedimiento riguroso que superó los estándares formales habituales.

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Por ello, las víctimas apoyaron la decisión de realizar la audiencia de imputación de manera virtual sin depender del arribo físico de la procesada.

"No lo catalogaría como negligencia. Yo creo que la Fiscalía siempre ha estado un afán de estar lo más sólida posible en su tesis probatoria".

Procesamiento penal en Colombia con o sin extradición

Las víctimas han dejado claro que, de negarse o aplazarse la extradición por parte de los tribunales británicos, la justicia colombiana no detendrá la causa penal. La normativa nacional permite juzgar a la investigada aun si decide no comparecer de manera voluntaria.

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"Si el dos o entre el 2 y el 5 de noviembre no se decide la extradición o deciden incluso no extraditarla, a ella se le va a seguir ya procesando en Colombia para que responda", Espinosa detalló las alternativas procesales previstas en la ley colombiana si la acusada se niega a retornar.

Evidencias probatorias y la tesis del crimen en solitario

Las pesquisas desarrolladas por el ente investigador concluyen que Zulma Guzmán habría coordinado y ejecutado directamente la entrega del veneno.

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De acuerdo con Espinosa, la imputación responde a una actuación individual coordinada a través de identidades falsas y servicios de mensajería.

Entre las pruebas clave figuran el rastreo de llamadas, la insistencia al mensajero para entregar el paquete presentado como un "regalo" y el posterior hallazgo de evidencias en un casillero del Club El Nogal. En dicho lugar se encontraron trazas de talio, guantes de látex y prendas que coinciden con el disfraz descrito por el domiciliario que transportó la fruta contaminada.

"La tesis que existe en este momento es que ella realizó todas las acciones criminales que condujeron a la muerte y a la tentativa de homicidio de otros dos menores y eso es algo que no puede quedar impune".

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La investigación sobre la muerte de Alicia Graham

Paralelo al caso de las menores, la Fiscalía adelanta indagaciones preliminares sobre el deceso de Alicia Graham ocurrido en agosto de 2021. Graham era la madre de Inés de Bedout, una de las niñas fallecidas en 2025.

Análisis médicos recuperados revelaron que Graham también sufrió un cuadro de envenenamiento con talio antes de fallecer en un centro asistencial. Guzmán admitió públicamente haber mantenido una relación extramatrimonial durante seis o siete años con Juan De Bedout, esposo de Alicia Graham.

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No obstante, el abogado de la familia enfatizó la diferencia en el estado procesal de ambos expedientes. "En el caso de las niñas, yo tengo una convicción absoluta, una certeza íntima de la responsabilidad de Zulma Guzmán. Lo mismo no podemos decir... respecto del caso de Alicia; en el caso de Alicia todavía se están investigando todas las hipótesis y todos los posibles responsables"

Finalmente, el penalista reiteró la disposición de la representación legal para afrontar el debate probatorio en los tribunales: "Esperemos que Zulma venga y ponga la cara y se defienda con todas las garantías procesales que nosotros estamos listos para dar esa batalla en derecho y con pruebas".

Aquí la entrevista: