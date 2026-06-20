Pruebas de toxicología revelan presencia de talio en elementos hallados en locker de Zulma Guzmán

La Fiscalía General de la Nación recibió los resultados de las pruebas de toxicología practicadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a los elementos encontrados en el locker 314 que Zulma Guzmán tenía en el Club El Nogal en el norte de Bogotá.

Los frascos y guantes hallados en el casillero según la entidad arrojaron resultado positivo para talio, lo que se convierte en una prueba importante que, vincularían a Guzmán con la posesión del veneno usado en unas frambuesas de chocolate en el crimen de dos menores de edad y con otras dos mujeres, entre 2024 y 2025.

Envenenamiento mortal con talio a dos niñas en Bogotá Foto: Unplash

Según informó la entidad, los elementos hallados en el casillero permitirían establecer una conexión directa con el envenenamiento de los dos menores que consumieron las frambuesas enviadas por domicilio.

Cabe destacar que la empresaria Zulma Guzmán actualmente se encuentra detenida en Londres, mientras que Colombia está a la espera de que dicho país acceda a su extradición después de que se solicitara la orden de captura internacional.



¿En qué va la investigación de los dos menores?

Mientras avanzan las indagaciones, la Fiscalía continúa evaluando los distintos escenarios sobre la naturaleza de estos hechos. Entre ellos, no se descarta que exista un patrón sistemático que podría ampliar el número de víctimas y cambiar la dimensión judicial del caso.

Asimismo, dentro de las actuaciones del ente acusador, la Fiscalía solicitó información a cinco empresas de domicilios sobre servicios que habrían sido requeridos por Zulma Guzmán, señalada como presunta determinadora y actualmente recluida en Reino Unido, y por Zenaida Pava, de 63 años, vinculada a la investigación por su presunta participación en la coordinación del envío y entrega de las frambuesas.

Zulma Guzmán Foto: captura de pantalla

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La primera compañía en responder fue Rapigo. De acuerdo con informes del proceso, en esa plataforma Pava habría solicitado tres servicios, uno el 8 de enero y otros el 3 y 5 de abril de 2025, fechas que coinciden con el periodo en que ocurrió el caso. Según la información recopilada por los investigadores, en esos servicios se habría utilizado un número de celular vinculado a la indagación.

Información que será clave para descartar o confirmar si existieron otros intentos de envenenamiento bajo el mismo modus operandi.