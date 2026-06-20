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Gobernadora del Meta alerta por riesgos de seguridad a horas de la segunda vuelta presidencial

Rafaela Cortés pidió al Gobierno Nacional reforzar de manera urgente la presencia institucional en el departamento tras denuncias de un intento de secuestro contra el alcalde de Mesetas y otras situaciones que generan preocupación antes de la jornada electoral.

Consejo de seguridad en Villavicencio liderado por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés
Consejo de seguridad en Villavicencio liderado por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés
Foto: Blu Radio
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

A menos de 24 horas de la segunda vuelta presidencial, la gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés Zambrano, lanzó una alerta sobre la situación de seguridad en la región y solicitó al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos durante la jornada electoral.

La petición se produjo luego de que se conociera la denuncia sobre un intento de secuestro contra el alcalde de Mesetas, un episodio que actualmente es objeto de verificación por parte de las autoridades y que ha generado preocupación en la región.
Para la mandataria, este caso se suma a otros acontecimientos registrados en los últimos meses, como el asesinato del exalcalde de Cubarral, reportes de posibles presiones sobre comunidades rurales, denuncias relacionadas con constreñimiento electoral y advertencias sobre la presencia e influencia de grupos armados ilegales en distintas zonas del departamento.

“Necesitamos toda la capacidad institucional del Estado para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros líderes y a nuestra democracia. He recorrido personalmente los municipios, he escuchado a las comunidades, he liderado consejos de seguridad y he insistido ante todas las instancias nacionales sobre los riesgos que enfrenta nuestro departamento. Hoy hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que el Meta no sea dejado solo. Los metenses merecen votar libres, sin miedo y con la certeza de que las instituciones están de su lado”, señaló.

La administración departamental informó que mantiene activo el Puesto de Mando Unificado y la coordinación con entidades como la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría para atender cualquier situación que pueda presentarse antes, durante o después de los comicios.

Aunque las autoridades locales aseguran que existen las condiciones para llevar a cabo la jornada electoral, la Gobernación considera que los riesgos identificados obligan a mantener una vigilancia especial sobre el departamento.

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