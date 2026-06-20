MinTransporte vigilará que empresas operen al 100 % de capacidad durante segunda vuelta

El Ministerio de Transporte anunció un operativo especial de monitoreo y vigilancia en todo el país para garantizar que las empresas transportadoras operen con el 100 % de su capacidad disponible durante la jornada de segunda vuelta presidencial de este domingo.

La medida, adoptada en cumplimiento del Decreto 0612 de 2026, busca asegurar que los ciudadanos puedan desplazarse sin dificultades hacia sus lugares de votación mediante los diferentes modos de transporte, incluyendo servicios intermunicipales, sistemas masivos, rutas alimentadoras y transporte fluvial.

Vagón del metro de Medellín. Foto: Metro de Medellín.

Para ello, el Ministerio desplegó equipos de seguimiento en distintas regiones del país en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) y la Superintendencia de Transporte. Las autoridades verificarán en tiempo real la operación de las rutas, atenderán posibles novedades y supervisarán la continuidad del servicio durante toda la jornada electoral.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que el sector tiene como prioridad garantizar las condiciones de movilidad necesarias para que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto.



“Los gobernadores y alcaldes deben garantizar que se preste el servicio público de transporte fluvial y también tiene que garantizarse la movilidad de vehículos, de embarcaciones, de motocicletas con o sin acompañantes. Las autoridades de transporte público en todo el país deben garantizar que ese día de elecciones funcionen todos los sistemas de transporte público y las empresas de transporte público y que se presten todos los servicios autorizados. Con estas medidas buscamos que las personas puedan movilizarse, acceder a este derecho y que las empresas presten el servicio de manera integral en todo el territorio nacional”, indicó.

Como medida excepcional, el Gobierno autorizó que los taxis puedan prestar servicio entre municipios sin necesidad de portar planilla de viaje ocasional, con el propósito de ampliar las alternativas de transporte para los votantes y facilitar la conectividad entre municipios y centros poblados.

MÍO en Cali Foto: AFP

Además del monitoreo operativo, la Superintendencia de Transporte realizará labores de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas y demás actores del sector. El incumplimiento de las medidas podrá derivar en procesos administrativos y sanciones contempladas por la ley.

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Con estas acciones, el Gobierno Nacional busca garantizar que ningún ciudadano vea limitado su derecho al voto por problemas de transporte y que la jornada electoral se desarrolle con normalidad en todo el territorio nacional.