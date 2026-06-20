Capturado alias “Popeye”, presunto segundo cabecilla de disidencias de las Farc, en Tolima

El Ejército Nacional confirmó la captura de alias “Popeye” o “Jhon Jairo”, señalado como presunto segundo cabecilla de la comisión Joaquín González de disidencias de las FARC, durante una operación militar adelantada en el municipio de Rovira, en el departamento de Tolima.

La captura fue realizada por tropas del Batallón de Infantería N.º 18 coronel Jaime Rooke, perteneciente a la Sexta Brigada del Ejército, en el marco de acciones contra estructuras ilegales que operan en esta zona del país.

Suministrada

Según la información entregada por las autoridades, alias “Popeye” habría iniciado su trayectoria criminal en 2022 como integrante de redes de apoyo a estructuras residuales de las FARC y posteriormente habría asumido funciones dentro de la comisión Joaquín González, donde presuntamente cumplía labores de coordinación logística y financiera.

El Ejército indicó que este hombre tendría presencia e influencia en municipios como Rovira, Roncesvalles, Ibagué y Cajamarca, así como en diferentes corregimientos y veredas del departamento del Tolima.



Dentro de las actividades que se le atribuyen están el reclutamiento de nuevos integrantes, coordinación de movimientos financieros, apoyo logístico a la estructura armada y acciones relacionadas con el cobro de extorsiones a comerciantes y agricultores de la región.

Durante el procedimiento de captura el Ejército señaló que fueron incautados un revólver, dos granadas, munición de diferentes calibres, un chaleco, proveedores para armas de fuego y panfletos alusivos a la comisión Joaquín González.

Suministrada

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

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El Ejército aseguró que este resultado representa una afectación a las capacidades de la estructura armada, al reducir sus redes de apoyo, capacidad financiera y control territorial en el departamento del Tolima.