Caso UNGRD: exministro Luis Fernando Velasco queda en libertad por orden de la Corte

La Corte Suprema de Justicia anuló la medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco al concluir que se vulneró su derecho al debido proceso. Con esta decisión, el exfuncionario, quien permanecía recluido en una guarnición militar en Cali, recuperará la libertad mientras un juez de control de garantías redefine su situación jurídica, quien tendrá un plazo de cinco días para hacerlo.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que los jueces que conocieron el caso interpretaron de forma errónea la ley al considerar que la detención domiciliaria era una medida subsidiaria de la prisión intramural. En otras palabras, la Corte señaló que los jueces actuaron como si la detención en el lugar de residencia solo pudiera imponerse después de descartar la cárcel, cuando ambas son medidas autónomas que deben evaluarse de manera independiente.

El alto tribunal también concluyó que los jueces aplicaron de forma indebida normas que regulan beneficios o sustituciones posteriores a una condena, y no las reglas que rigen las medidas de aseguramiento. Además, consideró que impusieron una restricción más gravosa que la solicitada por la Fiscalía.

Luis Fernando Velasco Foto: @velascoluisf

La Corte recordó que el ente acusador había solicitado desde el inicio una medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia, al considerar que no existían riesgos de fuga, obstrucción a la justicia o manipulación de pruebas. Sin embargo, los jueces ordenaron su reclusión en un establecimiento carcelario, decisión que, según el alto tribunal, excedió el alcance de la solicitud de la Fiscalía y desconoció el principio según el cual las restricciones a la libertad deben ser excepcionales.



Aunque Velasco recuperará la libertad frente a la medida de detención en centro carcelario, el proceso penal en su contra continúa. La Corte dio un plazo máximo de cinco días para que el juez de control de garantías emita una nueva decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía, siguiendo los lineamientos fijados en la sentencia.

La decisión se produjo luego de que el exministro fuera beneficiado por un fallo de tutela que anuló la decisión que ordenó su reclusión en un centro carcelario. Velasco es señalado de articular un entramado de corrupción para comprar votos en el Congreso a cambio de direccionar contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuando se desempeñó como ministro del Interior entre mayo de 2023 y febrero de 2024.