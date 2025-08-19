Mañanas Blu 10AM hizo una recapitulación de algunas las pruebas que reposan en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía, en el ente acusador hace más de un año. Estos elementos darían cuenta de cómo, no solo Carlos Ramón González sería uno de los cerebros de este entramado de corrupción, pues fue el anfitrión de estos encuentros en la Casa de Nariño. Asimismo, estas pruebas darían evidencia de cómo Luis Fernando Velasco, en ese momento ministro del Interior, también fue un orquestador clave en este entramado de corrupción.

En su primera declaración en la Fiscalía, el 5 de junio del 2024, Olmedo López habla de una fecha y una reunión clave, que él bautizó como el cónclave. De esto se ha hablado mucho. La reunión fue el 27 de noviembre en palacio en el despacho de Carlos Ramón de las 8:15 am hasta las 11:10 am. Según el exdirector, los asistentes fueron él, Carlos Ramón González, Gloria Inés Ramírez, Guillermo Alfonso Jaramillo, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.

Luis Fernando Velasco: ¿uno de los cerebros en el entramado de la UNGRD? Foto: Blu Radio

- Fiscal: "¿Pero quiénes más estaban ahí?"

- Olmedo: "La ministra de Trabajo, la dra. Gloria Inés Ramírez. Y el ministro de Salud, el dr Jaramillo. Guillermo Alfonso Jaramillo. A quien solamente vi ese día, a ambos (Gloria Inés Ramírez y Guillermo Alfonso Jaramillo)".

- Fiscal: “Entonces, ¿estaban ellos cinco y Olmedo López?. -Olmedo: “Y nadie más. Los que entran y salen. Pero, sentados esos”.

Pero, en el despacho del magistrado Misael Rodríguez hubo más asistentes: Jaime Ramírez Cobo, un asesor de Velasco y Mauricio Lizcano.

En el expediente de Rodríguez se narra que pudo establecer la existencia de esa reunión con las cámaras de la Casa de Nariño y también por la geolocalización de las celdas del celular de Olmedo López.



¿Para qué fue esa reunión?

Según Olmedo, fue para estructurar y ordenar un plan delictivo para asegurar el éxito de las reformas del Gobierno en el Congreso, cumpliéndole a los congresistas con contratos prometidos. Señaló que como esa reunión del 27 de noviembre, hubo otra igual el 4 de diciembre.

López aseguró ante la Fiscalía que fue citado de manera informal en los pasillos de Casa de Nariño, que Carlos Ramón González, el exdirector Dapre, lo convocó y le dijo que iba Hacienda, “me dijo que el próximo lunes nos vemos y me dijo: y va Hacienda”, aseguró el capturado exdirector de la UNGRD.



Olmedo: ¿Cuándo se realizó la reunión que yo llamo la reunión del cónclave? , que llegan los tres. El 27 de noviembre del 2023.

, que llegan los tres. El 27 de noviembre del 2023. Fiscal: ¿En dónde se reúnen?

Olmedo: en el despacho del director del Dapre, el doctor Carlos Ramón González.

Fiscal: ¿Quién convoca?

Olmedo: el doctor Carlos Ramón González

Fiscal: ¿Cómo lo convocan?

Olmedo: me convoca de manera presencial, en uno de esos espacios que se dan en los consejos de ministros.

Si bien dice que lo convocó de manera presencial, Misael Rodríguez encontró un mail que cita Carlos Ramón González a los asistentes que el asunto titulado “reunión emergencia política”.

El cónclave para la reforma a la salud

¿Qué estaba pasando en el Congreso con la reforma a la salud?

El exdirector de la UNGRD cuenta cómo Velasco, que era ministro del Interior, les explica en esa reunión que los congresistas estaban pidiendo contratos para aprobar el proyecto. Y el exdirector de la UNGRD es enfático en señalar que no volvió a ver en las reuniones siguientes ni a Guillermo Alfonso Jaramillo ni a Gloria Ines Ramirez.



Olmedo: ¿Qué pasó?

El doctor Luis Fernando Velasco es quien toma la palabra, quien preside la reunión. Dice: les voy a dar un ejemplo de cómo están las cosas en el Congreso de la República.

Fiscal: ¿Dijo él?

Olmedo: dijo... Y da un ejemplo de las negociaciones para poder sacar la ley de la reforma a la salud, que se tramitada por esa fecha, para conseguir los votos. Lo dijo así, lo expresó, para conseguir los votos, para poder sacar esto adelante con los congresistas. No fue claro si eran representantes o senadores, habló de congresistas, nos están pidiendo contratos y un acuerdo que llega a 80.000 millones de pesos.

Olmedo López señala que, en ese momento, ministro del Interior, explicó el método de compra de los congresistas y, que a pesar de que los congresistas estaban pidiendo 80.000 millones en contratos, él estaba negociando por 35.000 millones.



Fiscal: ¿Cuando él dice nos están pidiendo, dijo quienes?

Olmedo: los congresistas, no dio nombres.

Fiscal: ya… ¿Contratos y un acuerdo? -Olmedo: Los contratos. Fiscal: ¿unos contratos?

Olmedo: unos contratos que sumaran 80.000 millones de pesos. Pero yo he ofertado… O sea, el doctor Luis Fernando Velasco les había ofertado y había iniciado la oferta en 35.000 millones.

Fiscal: ¿Cómo sabe eso? ¿Él se lo dijo? -Olmedo: Me lo dijo, a todos, no me lo dijo a mí. (…) Es que él lo expuso, en la reunión, el método de comprar congresistas para que votaran la ley.

Fiscal: explíquenos ese método que él le explicó por favor.

Olmedo: son negociaciones donde tenemos que entregarles contratos. No habló de plata. Contratos que son de los congresistas, y los congresistas definen dónde se hacen las obras, con quién se hacen las obras, a qué alcaldes o a qué contratistas hay que llamar para que se ejecute la obra. Pero que la negociación, la oferta de él la había iniciado en 35.000 millones.

Fiscal: es decir, él había ofrecido 35.000 millones a los congresistas?

Olmedo: y ellos estaban pidiendo 80.000… Que él salía de ahí a seguir negociando con ellos, a buscar una cifra intermedia. Pero, que él estaba seguro que esa cifra la lograba bajar.

Y acá está la palabra de López contra la de Velasco, Gloria Inés Ramírez y Jaramillo. Porque ellos a la Corte le aceptaron que asistieron a una reunión en esa fecha, pero dijeron que el único propósito fue afianzar la estrategia política del Gobierno y ya. Sin apelar a métodos ilícitos.

¿Qué cosas puede corroborar esta versión que Olmedo le dio a la Fiscalía?

Hay un chat que le escribe Fernando Henao, asesor del ministro Luis Fernando Velasco, a Olmedo López después de la reunión, según la fecha y lo que ha dicho Olmedo.

Mañanas Blu corroboró con los registros de asistencia de las plenarias de reforma a la salud para ver qué estaba pasando con esos 8 congresistas “amigos”, que señala el asistente de Velasco. El 23 de noviembre hubo discusión de reforma a la salud y ninguno asistió. La plenaria se desarmó.

Luis Fernando Velasco: ¿uno de los cerebros en el entramado de la UNGRD?

El 28 de noviembre hubo plenaria para votar reforma a la salud. Esto es un día después del cónclave. Ese día se aprobaron 15 artículos.

¿Cómo se comportaron esos 8 congresistas?: todos asistieron y votaron sí, salvo Carmen Ramírez Boscan y María del Mar Pizarro, que tenía excusa por licencia.

Luis Fernando Velasco: ¿uno de los cerebros en el entramado de la UNGRD?

Luis Fernando Velasco: ¿uno de los cerebros en el entramado de la UNGRD?

Estas pruebas y testimonios dejarían en evidencia este entramado de corrupción para favorecer al Gobierno en el legislativo, desde la Casa de Nariño, como lo señala el mismo magistrado Rodríguez en el expediente de los congresistas de la comisión de crédito público.

“Lo expuesto permite sostener que ese espacio dirigido por el director del Dapre, y del que hizo parte la reunión del 27 de noviembre, funcionó con cierta informalidad y opacidad en cuanto a las personas convocadas y los asuntos que allí se discutirían. Esa agenda y participantes abiertos permitiría que a ese espacio se llevaran asuntos oficiales y no oficiales, en función de dificultades contingentes o apuros en los procesos de interés del Gobierno Nacional -como probablemente habría sido, en su momento, la situación de estancamiento en la CICP, de interés del ministro de Hacienda—. De cualquier manera, es claro para la sala que los asuntos allí discutidos se quisieron mantener en secreto. De ello da cuenta la ausencia absoluta de rastro institucional de las reuniones —más allá de los registros videográficos del edificio y que, al realizarse la reunión”, afirma Rodríguez en el expediente.