Caso Zulma Guzmán: Reino Unido inspeccionó El Buen Pastor para eventual extradición

Una comisión de la Fiscalía de Reino Unido realizó una visita de inspección a la cárcel Cárcel El Buen Pastor, en el marco del proceso de extradición que se adelanta contra Zulma Guzmán, requerida por las autoridades colombianas por el denominado caso de las frambuesas envenenadas, relacionado con la muerte de dos menores y el presunto intento de envenenamiento de otras dos personas.

La diligencia fue desarrollada por funcionarios de la unidad de extradición del Reino Unido y contó con la participación de un representante de ese país, tres funcionarios de alto nivel del Inpec, dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y personal del establecimiento penitenciario. Durante la jornada se realizó una inspección a las instalaciones del centro de reclusión y a las áreas relacionadas con atención psiquiátrica y salud mental.

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La visita se produjo luego de una solicitud presentada por la defensa de Zulma Guzmán, la cual solicitó autorizar una revisión sobre las condiciones de reclusión y el manejo de su estado de salud mental. Dentro de esa petición se incluyó la posibilidad de evaluar el pabellón que eventualmente podría ser asignado por el Inpec en caso de concretarse su traslado a Colombia.

Además de la revisión de las áreas médicas y psiquiátricas, los funcionarios también verificaron las actuales condiciones de hacinamiento en el penal. El caso continúa bajo reserva mientras avanzan las actuaciones relacionadas con la solicitud de extradición.



Zulma Guzmán Foto: captura video redes - Gemini

De acuerdo con la información conocida, la documentación complementaria remitida por la Fiscalía General de la Nación ya fue recibida formalmente por las autoridades británicas y actualmente se encuentra en proceso de revisión. Ese expediente incluye información relacionada con la investigación y la trazabilidad de los hechos registrados inicialmente en abril de 2025.