El libro que destapa los secretos del caso de las frambuesas con talio y la historia de Zulma Guzmán

El periodista y abogado Florencio Sánchez presentó su más reciente libro, '¿Asesina en serie? El misterio de las frambuesas con talio', una investigación que profundiza en uno de los casos judiciales más impactantes de los últimos años en Colombia: el presunto envenenamiento de varias personas con alimentos contaminados con talio, entre ellas dos niñas que consumieron fresas achocolatadas.

Durante una entrevista en El Radar de Blu Radio, Sánchez explicó que su obra combina una rigurosa investigación periodística con el análisis del expediente judicial. “Esta es una acción periodística basada también en el expediente judicial, sobre todo lo que se conoce hasta ahora en este caso tan doloroso”, afirmó el autor, al referirse a la tragedia que ha afectado a varias familias en Bogotá.

El libro gira en torno a Zulma Guzmán, señalada por la Fiscalía como la principal sospechosa de enviar postres y chocolates contaminados con talio, un químico altamente tóxico que antiguamente se utilizaba como veneno para roedores. Aunque este producto está en desuso debido a su letalidad, habría sido empleado como instrumento de venganza personal.

Sánchez revela en su obra detalles inéditos sobre los momentos previos a la captura de Guzmán en Londres. Una de las primicias más impactantes es que, antes de lanzarse al río Támesis en diciembre del año pasado, la mujer habría intentado quitarse la vida cortándose las venas. “Horas antes se cortó las venas de sus muñecas… y fue después que fue hasta el puente Battersea y se lanzó allí”, relató el periodista.



Además de las dos menores afectadas, la investigación menciona otros dos posibles casos: el de Elvira Restrepo Sáenz, excuñada de Guzmán, y el de Natalia Ramírez. Según Sánchez, ambas habrían recibido alimentos contaminados. En el caso de Restrepo, el consumo del producto la llevó a permanecer en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El libro también describe el detrás de cámaras de la entrevista exclusiva que Sánchez realizó a Guzmán cuando aún era prófuga de la justicia. El periodista contó que conversó con ella durante más de una hora antes de grabar y que, en un momento, la acusada interrumpió la llamada por incomodidad ante ciertas preguntas. Finalmente, accedió a una entrevista de 40 minutos.

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Uno de los elementos clave para ubicar a Guzmán en el Reino Unido fue una botella de agua visible en el video. “Esa es una marca de agua que se vende popularmente en Londres, y eso pudo reducir la frontera por parte de las autoridades”, explicó Sánchez.

Actualmente, la extradición de Zulma Guzmán a Colombia continúa en trámite. Su defensa argumenta que la mujer presenta problemas de salud mental, situación que ha retrasado el proceso ante las autoridades británicas.

Con más de 350 páginas de investigación y testimonios, ¿Asesina en serie? El misterio de las frambuesas con talio ofrece una reconstrucción detallada de un caso que combina drama familiar, investigación criminal y preguntas aún sin resolver sobre la verdadera dimensión de los hechos.