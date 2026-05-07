Fiscalía de Reino Unido visitará El Buen Pastor por extradición de Zulma Guzmán

Funcionarios de la Fiscalía del Reino Unido tienen previsto visitar la cárcel El Buen Pastor de Bogotá los próximos 25 y 26 de mayo, en el marco del proceso de extradición que se adelanta contra Zulma Guzmán y que busca su retorno a Colombia por el caso de las frambuesas envenenadas que concluyó con el fallecimiento de 2 menores.

De acuerdo con un documento oficial, Alan Mitchell y Bradley Hillier, adscritos a la unidad de extradición, realizarán una inspección al área psiquiátrica del centro de reclusión. La diligencia se enmarca en una solicitud elevada dentro del trámite de extradición y está sujeta a la autorización del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

En la comunicación enviada, se señala que, en el marco del proceso contra Guzmán, “la documentación complementaria presentada por la Fiscalía General de la Nación fue debidamente recibida y se encuentra actualmente en proceso de revisión”. Este paso hace parte del análisis que adelantan las autoridades del Reino Unido frente a la solicitud de extradición.

Zulma Guzman Castro. Foto: YouTube, Secretaría de Salud de Cali.

Asimismo, el documento precisa que la visita responde a una petición formulada por la defensa de la ciudadana, relacionada con su estado de salud mental. En ese sentido, se solicita autorización para que los funcionarios “realicen una inspección penitenciaria y una evaluación del área de psiquiatría del establecimiento de reclusión en Colombia, los días 25 y 26 de mayo de 2026”.



La diligencia tendría como propósito verificar las condiciones del área especializada dentro del establecimiento penitenciario, en el contexto de los argumentos presentados por la defensa en el proceso. La evaluación se concentrará en las instalaciones del pabellón psiquiátrico del centro de reclusión de mujeres.

En este escenario, corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Inpec emitir un pronunciamiento frente a la solicitud elevada por la Fiscalía de Reino Unido. La petición contempla la realización de la visita por parte de los expertos designados, quienes llevarían a cabo la inspección y evaluación de las condiciones del área psiquiátrica de la cárcel El Buen Pastor.