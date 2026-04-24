"Lo vamos a saber más o menos en noviembre": minjusticia sobre posible extradición de Zulma Guzmán

El ministro de Justicia de Colombia, Jorge Iván Cuervo, aseguró que la posible extradición de Zulma Guzmán sigue en incertidumbre y no tendrá una definición inmediata. En declaraciones a Blu Radio, el funcionario indicó que el país deberá esperar varios meses para conocer avances concretos en el proceso judicial internacional.

“Lo vamos a saber más o menos en noviembre con una audiencia donde el poder judicial empezará a mirar el tema de si extradita o no”, afirmó el ministro, dejando claro que será la justicia la que tenga la última palabra. En ese sentido, reiteró que “por lo menos hasta noviembre no sabremos nada”, lo que prolonga la expectativa frente al caso.

Cuervo también advirtió que el desenlace no está garantizado, incluso después de la audiencia. “Tampoco hay garantías de que vaya a ser extraditada”, sostuvo, al explicar que este tipo de decisiones dependen de múltiples factores legales y de cooperación internacional entre los países involucrados.

Uno de los puntos clave en el proceso es la verificación de las condiciones carcelarias en Colombia, específicamente en la prisión El Buen Pastor. Según explicó, aún no se ha concretado el contacto necesario para que autoridades extranjeras evalúen si el centro cumple con los estándares exigidos.



“El sistema judicial británico quiere asegurarse que, en caso de que sea extraditada, será recibida en un centro penitenciario que cumpla con todos los requisitos”, explicó el ministro. Esta revisión responde a exigencias relacionadas con la Convención Europea de Derechos Humanos, lo que añade una capa adicional de complejidad al proceso.

Finalmente, el jefe de la cartera de Justicia señaló que la visita de una experta independiente, prevista inicialmente para el 30 de marzo, tuvo retrasos por problemas de comunicación. “Toca esperar que se reprograme la visita”, indicó, sin que hasta ahora exista una nueva fecha definida, lo que sigue aplazando decisiones de fondo sobre la extradición de Zulma Guzmán.

Parranda en cárcel de Itagüí: cifras, traslados y encrucijada

El ministro también se refirió a la polémica por la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, donde inicialmente se habló de 23 implicados. Sin embargo, aclaró que la cifra real es menor: “En realidad son 16, 7 están en libertad”, precisó, al indicar que no todos los identificados participaron directamente en la celebración.

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Sobre las medidas, explicó que la directriz del Gobierno es trasladar a los internos que sí estuvieron en la fiesta, aunque el proceso ha resultado complejo. Según detalló, el Inpec continúa recopilando información para definir a quiénes se aplicará la medida, en medio de limitaciones logísticas y operativas.

Cuervo advirtió además un dilema de fondo en la toma de decisiones. “Trasladar a unos y no otros puede afectar la retoma de las negociaciones hoy suspendidas”, señaló, describiendo una “encrucijada” entre la necesidad de imponer disciplina en los centros penitenciarios y el impacto que estas acciones podrían tener en procesos de diálogo en curso.