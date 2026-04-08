Revelan nuevas víctimas de envenenamiento por talio en caso Zulma Guzmán: sería una modelo

El caso de envenenamientos que rodea a Zulma Guzmán parece no terminar y, según información de las autoridades, comienzan a aparecer cada vez más víctimas. Lo que en un principio rodeaba solamente a una familia ahora apunta a un patrón más amplio, con hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2025.

Según investigaciones recientes, otras dos mujeres habrían sido blanco de envíos sospechosos, entre ellas una familiar del exesposo y una reconocida modelo colombiana. En ambos casos, el elemento común sería la recepción de chocolates que, de acuerdo con las hipótesis, estarían contaminados con talio.



Caso Zulma Guzmán: nuevas víctimas por envenenamiento

Uno de los episodios que más ha llamado la atención de los investigadores ocurrió en enero de 2025, cuando Elvira Restrepo, hermana del exmarido de la empresaria, recibió un domicilio en su vivienda, justo el mismo día en que se encontró con Guzmán en un evento de egresados de la Universidad de los Andes. Luego de ingerir parte del contenido, presentó serias complicaciones de salud que hoy se registran en el expediente criminal de Zulma.

El hecho ha generado una línea investigativa que plantea una presunta relación entre encuentros personales y entrega de paquetes. Adicionalmente, el uso de aplicaciones de mensajería para coordinar envíos también se mantiene bajo análisis por parte de las autoridades.

Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento Foto: ImageFx

Modelo estaría vinculada al caso

Según medios nacionales, la modelo involucrada en el caso sería Catalina Ramírez, una joven cercana al economista Juan de Bedout, quien recibió un paquete de chocolates en circunstancias que no han sido completamente esclarecidas.

Sin embargo, el envío fue realizado por una aplicación de mensajería desde un perfil registrado bajo el nombre de Zenaida Pava Vargas, misma mujer que aparece vinculada al caso de las frambuesas envenenadas enviadas al apartamento de Bedout.

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De hecho, en la misma aplicación se habría generado otro envío de chocolates. Según información conocida por algunos medios, en 2025, una mujer que se encontraba en el consultorio de un odontólogo llamado Daniel, quien atendía con frecuencia a Guzmán, pidió al recepcionista del edificio entregar un paquete a un domiciliario.

A esto se suma que el apartamento al que iba dirigido el paquete se encontraba arrendado desde hacía más de un año, lo que complicó la trazabilidad del caso. Por su parte, no ha sido posible contactar a la modelo.



Investigación no descarta más casos ni hipótesis graves

Mientras avanzan las indagaciones, la Fiscalía evalúa distintos escenarios sobre la naturaleza de estos hechos. Entre ellos, no se descarta que exista un patrón sistemático que podría ampliar el número de víctimas y cambiar la dimensión judicial del caso.

Por ahora, las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido. La complejidad de la investigación radica en la forma en que se habrían ejecutado los hechos y en las dificultades para rastrear a algunas de las personas involucradas.