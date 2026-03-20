En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Investigación a Petro en EEUU
Cielo Rusinque
Chuck Norris
Convocatoria Selección

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Hay más miembros de la familia con rastros de talio”: nuevo giro en caso Zulma Guzmán

“Hay más miembros de la familia con rastros de talio”: nuevo giro en caso Zulma Guzmán

Fabio Humar, abogado de Juan de Bedout, reveló en entrevista con Recap, de Blu Radio, que hay más integrantes de la familia con presencia del tóxico, lo que podría cambiar el enfoque de la investigación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad