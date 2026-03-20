“Hay más miembros de la familia con rastros de talio”: nuevo giro en caso Zulma Guzmán

El caso de envenenamiento con talio que provocó la muerte de una menor en Colombia sumó un elemento clave en las últimas horas. Fabio Humar, abogado de Juan de Bedout, reveló en entrevista con Recap, de Blu Radio, que hay más integrantes de la familia con presencia del tóxico, lo que cambia el enfoque de la investigación.

“Hay más miembros de la familia que tienen rastros de talio, miembros que no consumieron en su momento las frambuesas”, afirmó el jurista. De manera indirecta, explicó que este hallazgo “abre una línea de investigación muy puntual para la Fiscalía”, que ahora deberá esclarecer cómo se produjo la exposición.

Este nuevo indicio refuerza la hipótesis de que el envenenamiento no estaría limitado a un solo episodio. En ese sentido, las autoridades analizan posibles patrones o mecanismos de administración del químico, lo que podría ampliar el alcance del proceso penal en curso.

En paralelo, Humar destacó el avance del caso y el trabajo del ente acusador. “La investigación va bastante avanzada, la Fiscalía ha hecho un trabajo excepcional, uno realmente técnico y sólido”, señaló, subrayando la consistencia de las pruebas recopiladas hasta ahora.



Además, el abogado manifestó su expectativa frente a una eventual imputación de cargos contra la principal señalada. Según dijo, “ojalá lográramos imputar cargos estando ella en Londres”, en referencia a la situación jurídica de Zulma Guzmán en el exterior.

Sobre el proceso de extradición, el defensor recordó que se trata de un trámite complejo que depende de decisiones judiciales internacionales. “Las extradiciones son procedimientos complejos (…) debería ser para finales de este año”, indicó, aunque aclaró que están atentos a lo que determine la justicia.

Respecto a versiones que sugieren un posible comportamiento reiterado, Humar fue prudente y dejó el tema en manos de la Fiscalía. “Es una hipótesis (…) y ella tendrá, junto con su equipo, que halar esa pita y ver hasta dónde llega”, afirmó sobre la posibilidad de otros casos.

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Finalmente, uno de los puntos que sigue sin resolverse es el origen del talio. “No lo sabemos en este momento (…) tiene una utilización limitadísima”, explicó el abogado, quien reiteró que este aspecto hace parte de las pesquisas en desarrollo para esclarecer completamente los hechos.