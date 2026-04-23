”Zulma Guzmán no sería extraditada este año”: ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aseguró que la extradición de Zulma Guzmán la mujer señalada de envenenar con frambuesas impregnadas con talio a dos menores de edad en Bogotá no se daría este año

Cuervo confirmó que el trámite para traerla desde ese país es un proceso lento porque la justicia británica tiene unos tiempos distintos.

Según explicó, una eventual decisión comenzaría a evaluarse en la sesión prevista para noviembre, cuando las autoridades podrían revisar información clave, como el concepto de una experta independiente y los avances del proceso en la Fiscalía.

“Puede ser que en la sesión de noviembre se diga: recibimos la información de la experta independiente, ojalá el proceso en la Fiscalía avance y se determine si puede irse”, señaló el jefe de la cartera de Justicia.



Zulma Guzmán Castro Foto: YouTube

Sin embargo, el ministro advirtió que, incluso, si se toma una decisión en esa instancia, esta podría ser apelada por la defensa de Guzmán, lo que llevaría el caso a una segunda instancia y prolongaría aún más los tiempos.

Fue en diciembre del año pasado cuando las autoridades del Reino Unido capturaron a Zulma Guzmán Castro, señalada por la Fiscalía como la presunta responsable del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos estudiantes y dejó a otros dos jóvenes gravemente afectados en el norte de Bogotá. La detención se produjo tras la activación de la notificación roja de Interpol y luego de que la mujer fuera identificada en el río Támesis, en Londres, cerca del puente Battersea.