Fiscalía imputará a Zulma Guzmán por caso de envenenamiento por talio

La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra la empresaria Zulma Guzmán, señalada de su presunta responsabilidad en el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad y en otros hechos que son investigados como tentativas de homicidio. El ente acusador busca que la diligencia se realice de manera virtual, para que la mujer pueda conectarse desde Reino Unido, donde permanece detenida mientras avanza el trámite de extradición a Colombia.

La solicitud contempla los delitos de homicidio en concurso homogéneo, en concurso con tentativa de homicidio agravado por sevicia y por tratarse de una víctima menor de 13 años, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía. La fecha de la audiencia aún está pendiente de que sea fijada por el juez.

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La delegada de Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que la entidad pidió que la diligencia se adelante de forma virtual. “Solicitamos al juez, pero la diligencia sería virtual y que la señora Zulma se pueda conectar desde Reino Unido con nosotros en esa diligencia. Y, por supuesto, continuamos con el trámite de extradición, y a través de la oficina estamos pendientes de que se pueda conectar, y, por supuesto, pendiente que el juez nos fije fecha para esa diligencia”, afirmó.

La investigación se relaciona con los hechos ocurridos el 4 de abril de 2025, cuando varios menores de edad habrían resultado afectados por una sustancia tóxica. De acuerdo con la hipótesis investigativa, un día antes, un domiciliario presuntamente contratado por Guzmán llegó a la vivienda de la familia De Bedout para entregar unas frambuesas que, aparentemente, eran un obsequio.



Las frutas habrían sido contaminadas con talio, un metal altamente tóxico que puede causar graves afectaciones a la salud e incluso la muerte cuando es ingerido. Tras consumirlas, las víctimas presentaron síntomas de intoxicación y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Dos niñas, de 13 y 14 años, fallecieron.

Guzmán permanece detenida en Londres. Las autoridades colombianas continúan a la espera de que Reino Unido resuelva la solicitud de extradición para que pueda comparecer ante la justicia en Colombia.