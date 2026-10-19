Juez ordena al Museo Nacional que conserve la totalidad de las piezas retiradas por MinCultura

El juzgado 24 de familia de Bogotá ordenó al Museo Nacional de Colombia conservar la totalidad de las piezas que fueron retiradas de sus exposiciones en medio de la controversia por la decisión del Gobierno de sacar elementos relacionados con el feminismo, las comunidades LGBTQ+ y el conflicto armado. La medida provisional estará vigente mientras se resuelve de fondo una acción de tutela.

La decisión, firmada por el juez César Enrique Osorio, también prohíbe destruir, alterar, trasladar fuera de las instalaciones o devolver a terceros las piezas retiradas. Además, el despacho ordenó preservar los documentos relacionados con el retiro y entregar un informe detallado sobre los elementos afectados en un plazo de 24 horas desde la notificación de la providencia.

Publicidad

¿Qué ordenó el juez sobre las piezas retiradas del Museo Nacional?

La medida busca preservar los elementos que fueron retirados de las salas de exposición mientras avanza el estudio de la tutela. En el documento, el juzgado considera que es necesario adoptar medidas urgentes para evitar daños que puedan afectar los derechos relacionados con la memoria histórica, la verdad, la reparación simbólica y la libertad de expresión artística.

Por esa razón, el Museo Nacional deberá mantener las piezas en condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación. La institución tampoco podrá retirar, desmontar o intervenir otras piezas de las exposiciones por razón de su contenido sin que existan actos administrativos que justifiquen esas decisiones.



El despacho también dispuso preservar los inventarios, registros de movimiento, guiones museográficos, actas, correos electrónicos, comunicaciones y demás documentos relacionados con el retiro de las piezas.

Museo Nacional deberá informar cuáles piezas fueron retiradas

Dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la decisión, el Museo Nacional deberá remitir al juzgado un informe detallado con el listado completo de las piezas retiradas de las exposiciones y del jardín en memoria de Miguel Ángel Díaz.

Publicidad

El documento deberá precisar la ubicación actual de cada elemento, su estado de conservación y la autoridad o dependencia que ordenó su retiro.

Además, el juzgado admitió la acción de tutela presentada por Gabriel Becerra Yáñez, secretario general de la Unión Patriótica; Jorge Virviescas, integrante del colectivo León Zuleta, y Kevyn Muñoz Torres, integrante del colectivo Revolución en Rosa.

Publicidad

La acción fue admitida contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Museo Nacional de Colombia. Ambas entidades tienen un día hábil, contado desde la notificación efectiva, para pronunciarse y aportar las pruebas y documentos correspondientes.

El juzgado también solicitó información sobre los actos administrativos que autorizaron la exhibición de las piezas y aquellos que sustentaron su retiro. Asimismo, vinculó al trámite a otras entidades y organizaciones, y al presidente Abelardo De La Espriella, para que puedan pronunciarse sobre la tutela.