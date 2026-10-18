“Colombia no cede una milla náutica”: De La Espriella anunció decreto de líneas base de San Andrés

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el próximo 30 de noviembre firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según explicó durante su alocución presidencial, la medida permitirá establecer las coordenadas correspondientes y publicarlas en las cartas náuticas oficiales del país.

El mandatario señaló que la decisión busca atender una disposición que, según su intervención, está pendiente desde hace décadas. También presentó una serie de medidas relacionadas con la soberanía marítima, la seguridad de los pescadores y el fortalecimiento de la actividad económica en el Caribe.

Presidente Abelardo De La Espriella en San Andrés. Foto Presidencia de Colombia.

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¿Qué anunció De La Espriella sobre las líneas de base de San Andrés?

Durante su intervención, el presidente recordó que la Ley 10 del 4 de agosto de 1978 ordenó al Gobierno trazar las líneas de base del archipiélago. Indicó que en 1984 se establecieron las correspondientes al territorio continental, mientras que las de San Andrés quedaron pendientes.



Por esa razón, anunció que el decreto será expedido el 30 de noviembre, fecha en la que se celebra el cumpleaños de San Andrés. De acuerdo con su discurso, el documento incorporará coordenadas para delimitar las líneas de base y estas serán publicadas en las cartas náuticas oficiales de Colombia.

El jefe de Estado también afirmó que su Gobierno mantendrá la posición de soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las demás islas del archipiélago. En ese contexto, sostuvo que Colombia no renunciará a sus derechos marítimos y que la Armada Nacional estará a cargo de defenderlos dentro del marco constitucional y legal.

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“Colombia no cede una milla náutica... Nuestra Armada siempre estará presta para actuar bajo el imperio de la ley en el marco del Estado de Derecho. Ni un metro más de lo que el Derecho le reconoce, ni un metro menos de lo que nos pertenece”, aseguró el mandatario.

¿Qué medidas anunció el Gobierno para fortalecer la actividad marítima?

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El mandatario planteó convertir a San Andrés en un centro marítimo y logístico del Caribe insular, con el propósito de atraer actividad naviera, promover inversiones y generar empleo.

Entre las medidas mencionó acelerar la reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales, además de establecer un procedimiento especial para embarcaciones de recreo que tengan a San Andrés como puerto de registro.

Según explicó, los trámites serían electrónicos y podrían iniciarse desde cualquier capitanía de puerto del país, siempre que se cumplan los requisitos legales.

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La propuesta también contempla mejorar las conexiones marítimas con el Caribe, fortalecer la infraestructura portuaria y ampliar las oportunidades de formación para técnicos, operadores y trabajadores del sector marítimo.

¿Qué anunció sobre los pescadores y la seguridad del archipiélago?

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El mandatario aseguró que su Gobierno buscará mejorar las condiciones para la pesca artesanal y su comercialización, con prioridad para la comunidad raizal y los bancos históricos de pesca de sus habitantes.

Asimismo, anunció medidas contra la pesca ilegal y la piratería que afecta a los pescadores. En materia ambiental, señaló que las acciones previstas deberán proteger los arrecifes y la reserva de biosfera Seaflower.

Presidente Abelardo De La Espriella en San Andrés. Foto Presidencia de Colombia.

"Una advertencia clara y firme a la piratería, a ese flagelo que azota a nuestros pescadores. No lo vamos a admitir. Quien se meta nuevamente con nuestros compatriotas sabrá cómo actúa este gobierno, sabrá lo duro que muerde el tigre. La armada y la fuerza pública no tolerarán un acto más contra quienes viven del mar y hacen su trabajo", agregó

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El discurso también incluyó propuestas de cooperación con otros países del Caribe Occidental en seguridad marítima, búsqueda y salvamento, protección de arrecifes y lucha contra el crimen.

El decreto de líneas de base anunciado para el 30 de noviembre hace parte de las medidas que el mandatario presentó para reforzar la presencia estatal y la política marítima colombiana en el archipiélago.